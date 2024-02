Borrell varoval pred následkami zastavenia financovania UNRWA

Brusel 5. februára (TASR) - Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell v nedeľu upozornil, že zastavenie financovania Agentúry OSN pre palestínskych utečencov (UNRWA) by mohlo ohroziť státisíce životov. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Viacero krajín vrátane Spojených štátov, Británie, Nemecka a Švédska sa rozhodlo pozastaviť financovanie UNRWA po tom, čo Izrael uviedol, že 12 zamestnancov tejto agentúry OSN sa podieľalo na útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra.



"Zrušenie financovania UNRWA by bolo neprimerané a nebezpečné... Ohrozilo by to státisíce životov" povedal Borrell. Podľa jeho slov má UNRWA zásadný význam pri poskytovaní pomoci pre viac ako 1,1 milióna ľudí v Pásme Gazy.



Šéf diplomacie EÚ dodal, že UNRWA prijala po obvineniach zo strany Izraela okamžité opatrenia a spustila vyšetrovanie. Izraelské tvrdenia označil za závažné a v prípade ich potvrdenia by podľa neho nemali zostať nepotrestané.



Agentúra OSN pre palestínskych utečencov, ktorá bola nominovaná na Nobelovu cenu za mier, upozornila, že v prípade výrazného výpadku financovania bude musieť do konca februára ukončiť svoju činnosť, pripomína AFP.



Organizácia Spojených národov oznámila audit činnosti UNRWA s tým, že na základe výsledkov tohto vyšetrovania rozhodne, či by mala byť činnosť tejto agentúry pozastavená.



UNRWA bola založená v roku 1949 po prvej arabsko-izraelskej vojne a patrí k najväčším programom OSN. Jej vyše 30.000 pracovníkov poskytuje služby vrátane vzdelávania, základnej zdravotnej starostlivosti a humanitárnej pomoci palestínskym utečencom v Pásme Gazy, Predjordánsku, Jordánsku, Sýrii a Libanone.