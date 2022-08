Borrell verí, že jadrovú dohodu s Iránom uzavrú v najbližších dňoch

Praha 31. augusta (TASR) - Šéf európskej diplomacie Josep Borrell verí, že jadrová dohoda s Iránom by mohla byť obnovená v nasledujúcich dňoch. V stredu to uviedol po tom, ako dostal "rozumné" odpovede z Iránu a Spojených štátov na ním navrhovaný text dohody. TASR správu prevzala za agentúry AFP.



"Dúfam, že v nasledujúcich dňoch dokážeme uzavrieť dohodu," povedal Borrell po neformálnom zasadnutí šéfov diplomacií členských štátov EÚ v Prahe. Podľa jeho slov je jasné, že ide o dohodu, ktorá zohľadňuje obavy každej zo zúčastnených strán.



Irán podpísal pôvodnú dohodu so Spojenými štátmi, Britániou, Francúzskom, Nemeckom, Ruskom a Čínou v roku 2015. V nej sa zaviazal obmedziť obohacovanie uránu a pripustiť dohľad inšpektorov OSN výmenou za zrušenie ekonomických sankcií. V roku 2018 však Spojené štáty rozhodnutím vtedajšieho prezidenta Donalda Trumpa jednostranne odstúpili od dohody s tým, že by ju mala nahradiť prísnejšia zmluva. Tú sa však nepodarilo vyjednať a Teherán po čase prestal dodržiavať pôvodnú dohodu.



Británia, Čína, Francúzsko, Irán, Nemecko, Rusko a sprostredkovane aj Spojené štáty na začiatku augusta nadviazali na prerušené rokovanie o obnovení jadrovej dohody. Po štyroch dňoch rokovaní pod patronátom EÚ sa zrodil "finálny" kompromis. Brusel vyhlásil, že očakáva promptnú odpoveď od Teheránu aj Washingtonu.



Podľa nového návrhu by sa zmiernili hospodárske sankcie voči Iránu, ktorý by mohol opäť predávať svoju ropu výmenou za prísne obmedzenia tamojšieho jadrového programu, píše AFP.