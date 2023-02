Borrell: Vojna na Ukrajine skončí, ak EÚ nezintenzívni vojenskú pomoc

Mníchov 19. februára (TASR) — Na urýchlené dodávky munície Ukrajine vyzval v nedeľu, v záverečný deň Mníchovskej bezpečnostnej konferencie, vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničnú politiku Josep Borrell. Informuje o tom britský denník The Guardian.



"Tento nedostatok munície treba rýchlo vyriešiť; je to otázka týždňov," povedal Borrell. Varoval, že ak sa tak nestane, vojna sa skončí.



Šéf európskej diplomacie v prejave podporil návrh estónskej premiérky Kaje Kallasovej, aby EÚ nakupovala muníciu pre ukrajinskú armádu spoločne podľa modelu obstarávania vakcín počas koronavírusovej pandémie. Tento návrh predloží na pondelňajšom stretnutí ministrov zahraničných vecí dvadsaťsedmičky v Bruseli.



Borrell tiež avizoval, že krajiny EÚ budú mať na mimoriadnom stretnutí ministrov obrany, ktoré sa uskutoční 8. a 9. marca, príležitosť ponúknuť muníciu zo svojich existujúcich zásob.



Návrh estónskej premiérky bude podľa neho fungovať v strednodobom horizonte, ale naliehavosť nedostatku munície si vyžaduje, aby krajiny EÚ čerpali z existujúcich zásob.



"Musí sa toho urobiť oveľa viac a oveľa rýchlejšie. Musíme zintenzívniť a urýchliť našu vojenskú podporu," zdôraznil Borrell. Pripomenul, že v súčasnosti trvá armáde európskej krajiny takmer desať mesiacov, kým dostane náboj kalibru 155 mm, a takmer tri roky, kým dostane raketu vzduch-vzduch.



Borrell konštatoval, že sme stratili priveľa času, kým sa urobili dôležité rozhodnutia, ako je poskytnutie tankov Ukrajine. "Každý vie, že na to, aby ste vyhrali klasickú vojnu, potrebujete tanky. Bez takýchto zbraní túto vojnu nevyhráte."



Na margo členstva Ukrajiny v EÚ Borrell povedal, že sa tak pravdepodobne nestane v dohľadnom čase. Poľský europoslanec Radoslaw Sikorski v tejto súvislosti navrhol vrátiť sa k predchádzajúcemu modelu, ktorý sa naposledy použil pri vstupe Španielska do vtedajšieho Európskeho spoločenstva v roku 1986. Podľa neho by Ukrajine bolo udelené politické členstvo v EÚ a následne by plnila potrebné kritériá.