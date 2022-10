Borrell: Vojna na Ukrajine vstupuje do novej nebezpečnej fázy

Brusel/Štrasburg 5. októbra (TASR) - Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell v stredu v pléne Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu varoval, že vojna na Ukrajine vstupuje do novej "nebezpečnej" fázy a upozornil na možnosť "desivého scenára" v momente, keď Rusko zlyhá v konvenčnom konflikte a naplní hrozby, že použije jadrové zbrane. Informuje o tom spravodajca TASR v Bruseli.



"Je to znepokojujúci scenár, v ktorom musíme ukázať, že naša podpora Ukrajine neochabuje," povedal Borrell.



V pléne EP konštatoval, že ukrajinské sily postupujú na troch frontoch, pripomenul však, že Rusko má aj naďalej početnú vojenskú a palebnú prevahu. "Situácia ruskej armády je veľmi zlá, aj preto, že ruskí vojaci nevedia, na čo táto vojna slúži, a 300.000 ľudí, ktorých vyvedú z ich domovov a odvezú na front, to pochopí ešte menej," uviedol s odkazom na prebiehajúcu čiastočnú mobilizáciu v Rusku.



Podľa Borrella vojnu na Ukrajine je možné vyhrať na bojisku, ale vyjadril názor, že ju treba vyhrať predovšetkým "na poli ideí". Okrem konfliktu na Ukrajine sa vedie aj "vojna o nadvládu hodnôt", keďže Moskva tvrdí, že dôsledky tejto vojny nesúvisia s jej rozpútaním, ale so sankciami, ktoré EÚ na Rusko uvalila.



Podľa neho EÚ musí vynaložiť obrovské diplomatické úsilie, aby svetu vysvetlila, aký je účel tejto vojny. Zdôraznil, že vojna na Ukrajine sa nemôže skončiť pre únavu západného sveta, ale iba spôsobom, ktorý zabezpečí mier, pričom Ukrajina získa späť svoju územnú celistvosť a plnú suverenitu a Rusko prevezme politickú a morálnu zodpovednosť, zaplatí za obnovu a bude sa zodpovedať za spáchané vojnové zločiny.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)