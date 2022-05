Borrell: Vstup Fínska a Švédska do NATO podporia všetky krajiny EÚ

Brusel 17. mája (TASR) - Vstup Fínska a Švédska do NATO podporia všetky členské krajiny Európskej únie. Vyhlásil to v utorok šéf diplomacie EÚ Josep Borrell, podľa ktorého vstup dvoch severských krajín do NATO posilní Európsku úniu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA a denníka The Guardian.



"Som si istý, že všetky členské štáty preukážu silnú podporu (Fínsku a Švédsku), pretože nás to posilní a upevní našu jednotu," vyhlásil Borrell.



Vstup týchto dvoch severských krajín do NATO podľa šéfa diplomacie EÚ tiež zvýši schopnosť eurobloku reagovať na hrozby nachádzajúce sa pri jeho hraniciach.



Borrell zároveň pred začiatkom stretnutia ministrov obrany EÚ v Bruseli pripomenul, že potenciálne rozšírenie NATO je presným opakom toho, čo chcel ruský prezident Vladimir Putin dosiahnuť inváziou na Ukrajinu, keďže šéf Kremľa sa snažil zastaviť rozširovanie Aliancie pri ruských hraniciach.



Zároveň dodal, že dúfa, že sa Severoatlantickej aliancii podarí prekonať námietky Turecka, ktoré sa vyjadrilo proti vstupu Fínska a Švédska do NATO. Podľa tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana totiž Turecko tieto krajiny nepodporí pre sankcie, ktoré proti nemu zaviedli, pričom Erdogan opakovane tvrdí, že Fínsko a Švédsko podporujú teroristické organizácie, píše DPA.



Na utorkovom stretnutí ministrov obrany EÚ, na ktoré Borrell smeroval, sa osobne zúčastní aj generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg a ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov, ktorý sa pripojí prostredníctvom videohovoru na diskusiu o Ukrajine.



Ministri budú okrem toho na stretnutí hovoriť aj o súčasnej situácii v Mali a budúcnosti európskej vojenskej misie, ktorá je zameraná na výcvik tamojších vojakov.