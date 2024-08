Borrell: Na Ukrajine nebude prebiehať výcviková misia EÚ

Brusel 30. augusta (TASR) - Výcvik ukrajinských vojakov v rámci misie Európskej únie by sa mal uskutočňovať čo najbližšie k vojnou zmietanej krajine, ale nie na jej území. Dohodli sa na tom ministri obrany členských krajín počas neformálneho stretnutia v Bruseli, informoval šéf zahraničnej politiky EÚ Josep Borrell. TASR píše podľa agentúry Reuters.



V súčasnosti prebieha výcvik ukrajinských síl v Nemecku a Poľsku a misia sa začala ešte v novembri 2022. Ministri sa podľa Borrella dohodli aj na snahe o prípravu 75.000 ukrajinských vojakov do konca roka. Doteraz ich bolo vycvičených 60.000.



Už pred stretnutím Borrell uviedol, že v súčasnosti neexistuje v otázke možného presunu výcviku na Ukrajinu zhoda medzi všetkými 27 členskými štátmi. Estónsko, Francúzsko, Švédsko či Litva sa podľa DPA vyjadrili v prospech tohto plánu, zatiaľ čo niektoré ďalšie krajiny na čele s Nemeckom a Maďarskom sa obávajú z možnej eskalácie konfliktu.



Ministri v piatok diskutovali aj o predĺžení spomínanej misie do roku 2026 a o podmienkach, za akých môže Ukrajina používať západné zbrane na ruskom území. Témou stretnutia bola aj vojenská misia EÚ Aspides na ochranu obchodnej lodnej dopravy v Červenom mori pred útokmi húsíjských militantov v Jemene.