Borrell: Vyšetrovanie korupcie v Európskom parlamente je znepokojujúce

Brusel 12. decembra (TASR) - Vyšetrovanie belgických úradov týkajúce sa údajnej korupcie v Európskom parlamente (EP) je "veľmi znepokojujúce". Uviedol to v pondelok šéf diplomacie Európskej únie Josep Borrell. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Borrell reagoval na piatkovú raziu belgickej polície v Bruseli, v rámci ktorej pri 16 bytových prehliadkach zaistili 600.000 eur a z korupcie obvinili už štyroch ľudí, oznámila prokuratúra.



"Tieto správy sú určite veľmi znepokojujúce. Čelíme niektorým udalostiam a faktom, ktoré ma ako bývalého predsedu Európskeho parlamentu znepokojujú tiež," uviedol Borrell.



Polícia nemenovala žiadneho z podozrivých. EP však počas víkendu oznámil, že v súvislosti s vyšetrovaním pozastavil právomoci a povinnosti svojej podpredsedníčke a gréckej socialistke Eve Kailiovej. Belgická polícia zadržala Kailiovú v piatok, len niekoľko hodín po zadržaní ďalších štyroch osôb.



Grécke úrady v pondelok zmrazili Kailiovej majetok. Toto opatrenie sa týka aj jej príbuzných, pričom zahŕňa zmrazenie "bankových účtov, úspor, firiem a iného finančného majetku," oznámil predseda gréckeho úradu na boj proti praniu špinavých peňazí Haralambos Vourliotis.



Grécke médiá priniesli v piatok večer správy o vylúčení Kailiovej zo strany Panhelénske socialistické hnutie (PASOK). Jej kancelária na telefonáty ani emaily so žiadosťami o vyjadrenie neodpovedá, píše Reuters.



Belgická prokuratúra uviedla, že už celé mesiace mala podozrenie, že krajina z Perzského zálivu sa snaží ovplyvniť prijímanie rozhodnutí v Bruseli. Podľa zdroja oboznámeného s prípadom ide o Katar. Katarskí predstavitelia však počas víkendu tieto obvinenia popreli.



EP mal tento týždeň hlasovať o návrhu na rozšírenie bezvízového cestovania do krajín Európskej únie pre občanov Kataru, Kuvajtu, Ománu a Ekvádoru. Niektorí europoslanci však naznačili, že rozprava a hlasovanie o tomto návrhu by sa mali odročiť.