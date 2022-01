Borrell vysvetľoval v europarlamente koncept Strategického kompasu EÚ

Brusel 25. januára (TASR) - Európa je v nebezpečenstve, k čomu prispieva aj napätie vyvolané Ruskou federáciou, ktorá zhromaždila početné vojenské jednotky na hraniciach s Ukrajinou. Uviedol to v utorok šéf diplomacie EÚ Josep Borrell, informuje spravodajca TASR v Bruseli.



Vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v utorok predpoludním vystúpil pred poslancami Európskeho parlamentu z Výboru pre zahraničné veci, ktorým hovoril o iniciatíve Strategický kompas EÚ.



Úlohou kompasu je dosiahnuť väčšiu autonómiu v oblasti obrany, poskytnúť jasné politicko-strategické usmernenia k tomu, ako bude EÚ v nadchádzajúcich piatich až desiatich rokoch pristupovať k bezpečnosti a obrane, a posilniť postavenie Únie ako globálneho garanta bezpečnosti.



"Čelíme výzvam. Európa je v nebezpečenstve. Predtým, keď sme to hovorili, niektorí sa smiali – ale teraz sa smejú menej," upozornil Borrell. Dodal, že keď bola predložená koncepcia Strategického kompasu, niektoré terajšie výzvy ešte neexistovali. Medzitým sa zmenila situácia na východných hraniciach EÚ a narástlo aj napätie v regióne Sahelu. Okrem toho Únia musí pozorne vnímať aj vývoj politickej situácie na západnom Balkáne, krízu na Blízkom východe, pnutia v indo-tichomorskom regióne a tiež hrozby prichádzajúce z kybernetického priestoru, upozornil.



Členské krajiny EÚ o Strategickom kompase, ktorý navrhol Borrell, diskutujú od novembra 2021. Šéf európskej diplomacie je presvedčený, že ministri obrany a zahraničných vecí eurobloku uzavrú rokovania na túto tému čo najskôr, aby o nej mohli diskutovať šéfovia vlád a štátov už na marcovom summite EÚ.



Borrell v utorok pred poslancami priznal, že je ešte potrebné doladiť detaily ústredného prvku návrhu, čiže vytvorenie jednotky spoločných síl rýchleho nasadenia v počte 5000 vojakov, ktorú by bolo možné nasadiť v prípade nečakaných kríz.



"Ešte je potrebné urobiť veľa, pokiaľ ide o definovanie scenárov, štruktúr velenia a riadenia, spoločných nákladov, predbežného plánovania a aj flexibilnejšieho rozhodovacieho procesu," opísal situáciu Borrell.