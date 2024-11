Borrell vyzval členské krajiny EÚ na rešpektovanie rozhodnutí ICC

Brusel 28. novembra (TASR) - Dosluhujúci šéf diplomacie EÚ Josep Borrell vo štvrtok vyzval všetky členské krajiny EÚ, aby rešpektovali rozhodnutia Medzinárodného trestného súdu (ICC) vrátane zatykača na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Nemôžeme podkopávať Medzinárodný trestný súd. Je to jediný spôsob, ako dosiahnuť svetovú spravodlivosť," povedal Borrell, ktorého funkčné obdobie sa končí tento mesiac.



"Nie je politický. Je to právny orgán, ktorý tvoria rešpektovaní ľudia, ktorí sú najlepšími spomedzi sudcovskej profesie," dodal.



ICC minulý týždeň vydal zatykače na Netanjahua, bývalého izraelského ministra obrany Joava Galanta a vodcu ozbrojeného krídla palestínskeho hnutia Hamas Muhammada Dajfa pre podozrenia z vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti počas konfliktu v Pásme Gazy.



ICC nemá právomoc presadzovať svoje zatykače. Každá krajina, ktorá podpísala Rímsky štatút ako zakladajúcu zmluvu ICC, je však teoreticky povinná zatknúť Netanjahua, Galanta či Dajfa, ak by vstúpili na jej územie.



Signatármi Rímskeho štatútu sú všetky členské krajiny EÚ. Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot však v stredu uviedol, že niektorí svetoví lídri by mohli mať voči rozhodnutiam ICC imunitu. Podľa neho "v konečnom dôsledku o veci rozhodnú súdne orgány".



Maďarský premiér Viktor Orbán v reakcii na vydanie zatykačov pozval izraelského premiéra na návštevu Maďarska a zaručil sa mu, že zatýkací rozkaz by maďarské orgány nedodržali. Talianska vláda tvrdí, že Netanjahua nie je možné zatknúť, kým bude stáť na čele izraelskej vlády.



Izrael v stredu informoval ICC, že sa proti vydaniu zatýkacieho rozkazu na Netanjahua a Galanta odvolá.