Borrell vyzval Izrael aby nezastrašoval sudcov Medzinárodného súdu

Brusel/Haag 24. mája (TASR) - Šéf európskej diplomacie Josep Borrell vyzval v piatok Izrael, aby "nezastrašoval a nevyhrážal sa" sudcom Medzinárodného trestného súdu (ICC) v Haagu po tom, ako hlavný prokurátor súdu Imran Khan požiadal o vydanie medzinárodných zatykačov na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a ministra obrany Joava Galanta. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



"Žiadam každého, počnúc izraelskou vládou, ale aj isté európske vlády, aby nezastrašovali sudcov a nevyhrážali sa im," povedal Borrell počas rozhovoru pre španielsku verejnoprávnu televíziu TVE. Zároveň vyzval na "rešpektovanie Medzinárodného trestného súdu", píše AFP.



Hlavný prokurátor ICC Karim Khan v pondelok oznámil, že požiadal súd o vydanie zatykačov na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a ministra obrany Joava Galanta, ale aj na vodcov palestínskeho militantného hnutia Hamas - Jahjá Sinwára, Muhammada Dajfa a Ismáíla Haníju.



Khan argumentoval tým, že sú dôvody domnievať sa, že všetci menovaní nesú trestnú zodpovednosť za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti v súvislosti s aktuálne prebiehajúcim konfliktom v Pásme Gazy.



Izrael v utorok vyzval "národy civilizovaného sveta", aby vystúpili proti žiadosti hlavného prokurátora ICC a deklarovali, že by takéto zatykače v prípade ich vydania nerešpektovali.



Český premiér Petr Fiala označil zatykač na Netanjahua a Galanta spoločne s vodcami Hamasu za "desivý a absolútne neprijateľný". Šéf úradu maďarskej vlády Gergely Gulyás medzičasom vyhlásil, že v Maďarsku by bol takýto zatykač nevykonateľný.



Khan špecifikoval, že Netanjahu a Galant by mali byť obvinení z vyhladzovania a vyvolávania hladomoru ako spôsobu vedenia vojny vrátane odmietnutia dodávok humanitárnej pomoci a úmyselného zamerania sa na civilistov v konflikte.



Trojica vodcov Hamasu by podľa Khana mala byť obvinená z vyhladzovania, vraždy, brania rukojemníkov, znásilnenia a sexuálneho napadnutia vo väzbe.