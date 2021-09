Borrell vyzval na budovanie väčšej dôvery medzi EÚ a USA

Brusel/New York 22. septembra (TASR) - Šéf európskej diplomacie Josep Borrell vyzval na stredajšom stretnutí s americkým ministrom zahraničných vecí Antonym Blinkenom na vybudovanie väčšej dôvery vo vzťahu EÚ a Spojených štátov. Jeho vyjadrenie prišlo po roztržke medzi Parížom a Washingtonom týkajúcej sa dodávky ponoriek pre Austráliu, informuje agentúra AFP.



Na začiatku rokovaní s Blinkenom na okraj všeobecnej rozpravy Valného zhromaždenia OSN v New Yorku Borrell uviedol, že nadviažu na stredajší telefonický rozhovor francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona so šéfom Bieleho domu Joeom Bidenom.



"Môžeme medzi sebou vybudovať väčšiu dôveru," vyhlásil Borrell. "Som si istý, že budeme spolupracovať," dodal. Borrell predtým v pondelok po stretnutí šéfov diplomacií EÚ vyjadril podporu Francúzsku v spore o ponorky.



Macron a Biden sa počas telefonického rozhovoru dohodli na zmiernení napätia medzi svojimi krajinami. Roztržka vznikla v dôsledku rozhodnutia Austrálie odstúpiť od zmluvy o nákupe francúzskych vojenských ponoriek a namiesto nej uzavrela trojstrannú zmluvu o bezpečnosti s USA a Britániou známu ako AUKUS.



Macron vtedy reagoval stiahnutím francúzskych veľvyslancov z Austrálie a USA. Po rozhovoroch s Bidenom však nariadil v stredu veľvyslancovi svojej krajiny v USA, aby sa na budúci týždeň vrátil do Washingtonu. Lídri USA a Francúzska sa majú koncom októbra navyše stretnúť v Európe, uvádza sa vo vyhlásení Bieleho domu.