Borrell vyzval na rýchlejšiu pomoc v pásme Gazy

Luxemburg 23. októbra (TASR) - Šéf diplomacie Európskej únie Josep Borrell v pondelok vyzval na urýchlenie a posilnenie dodávok pomoci do pásma Gazy. EÚ podľa neho na úrovni Rady ministrov uvažuje aj o výzve na humanitárne prímerie v konflikte medzi Izraelom a palestínskych militantným hnutím Hamas. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Borrell pred pondelkovým stretnutím ministrov zahraničných vecí EÚ v Luxemburgu uviedol, že niekoľko desiatok kamiónov s pomocou, ktoré už prišli do pásma Gazy z Egypta, "nestačí". Za najdôležitejšie označil palivo, ktoré je potrebné do generátorov elektrickej energie a na zabezpečenie dodávok pitnej vody.



Dodal, že ministri zahraničných vecí členských krajín EÚ sa na pondelkovom zasadnutí budú zaoberať aj otázkou humanitárneho prímeria, na ktoré minulý týždeň vyzval generálny tajomník Organizácie Spojených národov António Gutterres.



"Osobne si myslím, že humanitárne prímerie je potrebné, aby do oblasti mohla prísť humanitárna pomoc a aby ju mohli dopraviť k ľuďom, keďže polovica obyvateľov pásma Gazy odišla z domovov," uviedol Borrell. Vyzval tiež na zastavenie raketových útokov z Gazy a na prepustenie rukojemníkov.



Dosiahnutie humanitárneho prímeria "s teroristickou organizáciou" v pásme Gazy spochybnil český minister zahraničných vecí Jan Lipavský. Upozornil pri tom, že takéto prímerie musí byť zavedené na oboch stranách.



Krajiny EÚ nie sú v otázke svojej stratégie voči Izraelu a Palestínčanom jednotné. Hnutie Hamas 7. októbra zaútočilo na Izrael, čo viedlo k vzniku ozbrojeného konfliktu. Izrael prisľúbil, že Hamas zničí a v súčasnosti preto podniká opakované vzdušné útoky na pásmo Gazy.