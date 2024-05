Borrell vyzval na spoločný postoj EÚ na uznanie palestínskeho štátu

Brusel 22. mája (TASR) - Šéf európskej diplomacie Josep Borrell v stredu vyzval na spoločný postoj Európskej únie pri uznaní palestínskeho štátu, píše TASR.



"V rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky budem neúnavne spolupracovať so všetkými členskými štátmi na presadzovaní spoločného postoja EÚ založeného na dvojštátnom riešení," napísal Borrell na sociálnej sieti X.



Írsko, Nórsko a Španielsko v stredu oznámili, že 28. mája oficiálne uznajú Palestínu ako štát. Uviedli tiež nádej, že podobne budú postupovať aj ďalšie západné krajiny.



Viaceré krajiny EÚ však tento krok kritizovali. Český prezident Petr Pavel vyhlásil, že uznanie štátu bez predpokladov na jeho existenciu nedáva zmysel a ide skôr o politické gesto podpory. Francúzsko a Nemecko dali jasne najavo, že podľa nich na uznanie palestínskej štátnosti nie je správny čas.



Izraelský minister zahraničných vecí Jisrael Kac v reakcii nariadil okamžité stiahnutie izraelských veľvyslancov z Írska, Nórska a Španielska na konzultácie do Izraela a varoval pred následkami.



Štát Palestína uznáva približne 144 zo 193 členských krajín OSN vrátane Ruska, Číny alebo Indie. Spomedzi 27 krajín Európskej únie to zatiaľ urobilo len niekoľko. Proti jednostrannému uznaniu Palestíny ako štátu sú aj USA, ktoré sú najbližším spojencom Izraela.