Borrell vyzval spojencov Izraela, aby mu prestali posielať zbrane

Brusel 12. februára (TASR) - Šéf diplomacie Európskej únie Josep Borrell vyzval v pondelok spojencov Izraela, predovšetkým Spojené štáty, aby mu prestali posielať zbrane, keď si myslia, že v Pásme Gazy zomiera príliš veľa ľudí. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Borrell poukázal na minulotýždňové vyjadrenie amerického prezidenta Joea Bidena, ktorý označil vojenskú odpoveď Izrael za "prehnanú". "Ak si myslíte, že zomiera príliš veľa ľudí, mali by ste poskytovať menej zbraní, aby ste predišli zabíjaniu toľkých," uviedol Borrell.



"Nie je to logické?" spýtal sa šéf európskej diplomacie na spoločnej tlačovej konferencii so šéfom Agentúry OSN pre palestínskych utečencov (UNRWA) Philippom Lazzarinim v Bruseli. "Koľkokrát ste počuli popredných lídrov a ministrov zahraničných vecí z celého sveta povedať, že zomiera príliš veľa ľudí?" pokračoval Borrell.



Na tlačovej konferencii okrem toho kritizoval nariadenie izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Predseda izraelskej vlády totiž vyhlásil, že je potrebné pred začiatkom ofenzívy Izraela v meste Rafah na juhu Pásma Gazy evakuovať vyše milión Palestínčanov, ktorí našli v meste útočisko. "Kam sa evakuujú? Na Mesiac? Kam týchto ľudí evakuujú?" spýtal sa Borrell.



Vojna v Pásme Gazy vypukla po bezprecedentnom útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra, pri ktorom zahynulo vyše 1150 ľudí, zväčša civilistov. Izrael v reakcii prisľúbil, že Hamas zničí, a spustil rozsiahlu vojenská ofenzívu v Pásme Gazy, ktorá si podľa tamojších úradov vyžiadala už vyše 28.000 obetí na životoch.