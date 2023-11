Borrell: Vznik palestínskeho štátu je zárukou bezpečnosti Izraela

Brusel 21. novembra (TASR) - Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell vyjadril v pondelok presvedčenie, že zriadenie palestínskeho štátu je najlepším spôsobom na zaistenie bezpečnosti Izraela. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Borrell absolvoval v pondelok prostredníctvom telemostu stretnutie s ministrami zahraničných vecí 27 členských krajín Európskej únie. To sa konalo po Borrellovej ceste po krajinách Blízkeho východu, kde rokoval o vojne medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy.



Šéf európskej diplomacie pritom uviedol, že na základe rokovaní v tomto regióne dospel k "zásadnému politickému záveru". "Myslím si, že najlepšou zárukou pre bezpečnosť Izraela je vytvorenie palestínskeho štátu," uviedol Borrell v súhrne zo stretnutia so šéfmi diplomacií EÚ.



Borrell zároveň vo vyhlásení trvá na tom, že Izrael by po skončení súčasnej vojny nemal okupovať Pásmo Gazy a kontrolu na týmto územím by mali prevziať palestínske úrady. "Napriek obrovským výzvam by sme mali pokročiť pri našich úvahách o stabilizácii Gazy a budúcom palestínskom štáte," uviedol.



Zároveň poukázal na to, že z krátkodobého hľadiska existuje istá naliehavosť v súvislosti s humanitárnou situáciu v Gaze. "Rezolúcia bezpečnostnej rady OSN vyzývajúca na okamžité humanitárne prestávky je veľkým krokom vpred, no musíme zaistiť jej rýchlu implementáciu," uviedol Borrell.



Šéf diplomacie EÚ tiež vyjadril obavy z možného zhoršenie už nestabilnej situácie na západnom brehu Jordánu. "Vo svetle narastajúceho násilia extrémistov a osadníkov voči Palestínčanom existuje riziko eskalácie," uviedol.