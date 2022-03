Borrell: Z Ukrajiny ušlo už najmenej 2,6 milióna ľudí

Brusel 14. marca (TASR) - Podľa slov šéfa európskej diplomacie Josepa Borrella ušlo z Ukrajiny do susedných krajín už prinajmenšom 2,6 milióna ľudí. Väčšina z nich zamierila do Poľska. Ďalší sa vybrali do Maďarska, Rumunska, Moldavska aj Slovenska.



Borrell to povedal v pondelok, keď informoval o najnovších údajoch týkajúcich sa ukrajinských utečencov aj tamojšej situácie, citovala ho stanica Sky News.



Josep Borrell zároveň uviedol, že v prístavnom meste Mariupol na juhu Ukrajiny zahynulo už od začiatku ruskej invázie z 24. februára viac ako 2400 civilistov. Uviedol tak nižší počet obetí ako údaj, ktorý v pondelok ráno zverejnila tamojšia samospráva. Tá uvádzala, že počet zabitých civilistov v meste už prekonal hranicu 2500.



Borrell zároveň informoval, že EÚ momentálne dokončuje implementáciu štvrtého balíka sankcií voči Rusku, uvaleného v reakcii na inváziu, ktorá už trvá takmer tri týždne.