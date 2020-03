Borrell: Za hranicami EÚ môže byť uviaznutých až 300.00 Európanov

Brusel 20. marca (TASR) - V dôsledku cestovných obmedzení v súvislosti s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2 mohlo v rôznych krajinách sveta uviaznuť približne 300.000 občanov Európskej únie. V piatok to uviedol vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell, píše agentúra DPA.



Po tom, ako sa epicentrum pandémie koronavírusu presunulo do Európy, pozastavila diplomatická služba Európskej únie veľkú časť svojej agendy a sústreďuje sa na repatriáciu uviaznutých občanov.



Približne 100.000 občanov EÚ nahlásilo svoj pobyt v zámorských oblastiach, ich skutočný počet je však omnoho vyšší, povedal Borrell v piatok pre agentúru DPA.



"Možno sme bližšie k 300.000," povedal s tým, že iba v juhovýchodnej Ázii je v súčasnosti 100.000 európskych turistov.



Snahy vrátiť týchto ľudí do Európy brzdia prísne nariadenia zamerané na zastavenie šírenia vírusu. Súčasťou riešenia tohto problému podľa neho môžu byť repatriačné lety financované z rozpočtu EÚ.