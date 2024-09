Borrell zdôraznil význam nového uznesenia v prospech Palestínčanov

Brusel 19. septembra (TASR) - Vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell uznal dôležitosť rezolúcie, ktorú v stredu väčšinou hlasov prijalo Valné zhromaždenie OSN a ktorá vyzýva Izrael, aby do roka ukončil okupáciu palestínskych území. Informuje o tom spravodajca TASR.



Šéf diplomacie EÚ na sociálnej sieti X uviedol, že v kontexte mimoriadne vážnej situácie na Blízkom východe uznáva "veľký význam" stredajšieho prijatia rezolúcie Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov (VZ OSN).



"Táto rezolúcia okrem iného požaduje ukončenie okupácie palestínskeho územia Izraelom v rámci jedného roka a hlasovala za ňu veľká väčšina štátov," spresnil Borrell.



Za uznesenie hlasovalo 124 krajín, 14 bolo proti a zástupcovia 43 štátov sa zdržali. Na prijatie uznesenia bola potrebná dvojtretinová väčšina. Členské štáty EÚ neboli pri hlasovaní jednotné, upozornila tlačová agentúra EFE. Za hlasovali napríklad Španielsko a Francúzsko, proti boli Maďarsko a Česká republika a zdržali sa predstavitelia Holandska, Nemecka, Poľska, Švédska a Talianska.



Predmetné uznesenie, rovnako ako všetky ostatné uznesenia prijaté Valným zhromaždením, nie je záväzné a je svojím spôsobom historické, keďže ho vôbec po prvý raz pripravila Palestína. Palestínska samospráva síce nemá vo VZ OSN žiadne práva, v posledných mesiacoch však získala v zhromaždení určité výsady.



Aj Borrell upozornil na to, že ide o prvú rezolúciu Valného zhromaždenia OSN prezentovanú Palestínou, a pripomenul, že jej text vychádza z poradného stanoviska Medzinárodného súdneho dvora (MSD) z 19. júla 2024, týkajúceho sa dôsledkov právnych problémov vyplývajúcich z izraelskej politiky a praktík na okupovaných palestínskych územiach vrátane východného Jeruzalema.



"Vzhľadom na to, že za uznesenie hlasovalo 124 krajín, Valné zhromaždenie OSN potvrdilo svoj záväzok realizovať právo palestínskeho ľudu na sebaurčenie vrátane práva na nezávislý a zvrchovaný štát, ktorý žije v mieri a bezpečí spolu s Izraelom v súlade s príslušnými rezolúciami Bezpečnostnej rady a Valného zhromaždenia OSN,“ vyhlásil Borrell.



Šéf európskej diplomacie zopakoval výzvu na udržateľný a trvalý mier a opätovne potvrdil, že EÚ neuzná zmeny hraníc z roku 1967 ani izraelskú suverenitu nad územiami okupovanými od roku 1967, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak.