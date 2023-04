Borrell: Zo Sudánu bolo evakuovaných viac než 1000 obyvateľov EÚ

Luxemburg 24. apríla (TASR) - Z bojmi zmietaného Sudánu bolo evakuovaných už viac ako 1000 obyvateľov Európskej únie. V pondelok to uviedol šéf európskej diplomacie Josep Borrell, informuje agentúra AFP.



"Išlo o komplexnú a úspešnú operáciu," povedal Borrell novinárom v súvislosti s evakuáciami. Dodal, že medzi evakuovanými bolo i 21 diplomatov z misie EÚ v Chartúme; veľvyslanec Únie v Sudáne sa z hlavného mesta presunul do inej časti krajiny.



"Najmä Francúzsku chcem poďakovať za to, že pomohlo evakuovať našich ľudí," vyhlásil Borrell. Vďaku vyjadril i spoločnému úsiliu ďalších krajín, ktoré evakuovali zo Sudánu nielen vlastných občanov, ale i občanov iných štátov.



Borrell odhadol, že v Chartúme sa nachádza ešte približne 1500 obyvateľov krajín EÚ.



V Sudáne už vyše týždňa pokračujú ťažké boje medzi tamojšou armádou vedenou generálom Abdalom Fattáhom Burhánom a polovojenským zoskupením Sily rýchlej podpory (RSF), na čele ktorého stojí Burhánov zástupca, generál Muhammad Hamdán Daklú, pripomína AFP. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pri nich dosiaľ zahynulo najmenej 420 ľudí a 3700 ďalších utrpelo zranenia.



Borrell v nedeľu uviedol, že hovoril s vodcami oboch strán konfliktu a vyzval ich na "okamžitý pokoj zbraní".