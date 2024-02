Borrell zopakoval svoje stanovisko, že Izrael pomohol vzniku Hamasu

Madrid 26. februára (TASR) - Šéf diplomacie Európskej únie Josep Borrell zopakoval v pondelok svoje stanovisko, že Izrael dopomohol ku vzniku palestínskeho militantného hnutia Hamas. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Borrell reagoval na otázku o jeho januárových vyjadreniach, že Izrael "stvoril" a "financoval" hnutie Hamas. "Nepovedal som, že Izrael ho financoval tak, že by mu poslal šek, no umožnil rozvoj Hamasu," uviedol Borrel.



Narážal pritom na rast tohto hnutia ako súpera hlavnej palestínskej politickej strany Fatah. "Je nespochybniteľnou skutočnosťou, že Izrael stavil na rozdeľovania Palestínčanov, čím vytvoril opozičnú silu voči (strane) Fatah," povedal Borrell.



Šéf európskej diplomacie zopakoval, že izraelsko-palestínsky konflikt podľa neho možno vyriešiť iba v podobe vytvorenia dvoch štátov.



Izrael vedie proti Hamasu vojnu v palestínskom Pásme Gazy ako reakciu na prekvapivý útok 7. októbra v južnom Izraeli. Vyžiadal si v Izraeli približne 1160 mŕtvych a asi 240 unesených ako rukojemníkov do Pásma Gazy. Bojové operácie Izraela si odvtedy v Pásme Gazy podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva vyžiadali najmenej 29.782 obetí.



Do Pásma Gazy ovládaného Hamasom pritom v uplynulých rokoch prúdili milióny dolárov ako pomoc z Kataru, píše AFP.