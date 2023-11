Borrell:Balík sankcií proti Rusku by mohla eurokomisia prijať v stredu

Brusel 13. novembra (TASR) - Európska únia v súčasnosti dokončuje detaily navrhovaného 12. balíka sankcií proti Rusku, ktorých súčasťou má byť zákaz dovozu ruských diamantov. Vyhlásil to v pondelok šéf diplomacie EÚ Josep Borrell s tým, že Európska komisia by mohla balík schváliť už v stredu, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Po schválení eurokomisiou by mal ísť balík na rokovanie zástupcov členských krajín EÚ.



Doterajšie balíky sankcií sa dotkli viacerých sektorov a 1800 fyzických a právnických osôb z Ruska. Dvanásty balík by mal znížiť aj cenový strop na ruskú ropu s cieľom zredukovať príjmy Ruska z predaja tejto komodity.