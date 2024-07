Borrell:EÚ si uctila pamiatku obetí letu MH17, dôkazy ukazujú na Rusko

Brusel 17. júla (TASR) - Európska únia si 17. júla uctí pamiatku 298 ľudí vrátane 80 detí zo 17 rôznych národností, ktorí prišli o život pri zostrelení lietadla spoločnosti Malaysia Airlines nad východnou Ukrajinou pred desiatimi rokmi. Uviedol to v utorok šéf diplomacie EÚ Josep Borrell, informuje spravodajca TASR.



Borrell v správe pre médiá uviedol, že desiate výročie tejto udalosti prináša so sebou veľmi bolestné spomienky a EÚ opätovne vyjadruje hlbokú sústrasť rodinám a priateľom obetí.



"Európska únia opätovne vyjadruje svoju plnú podporu úsiliu o nastolenie pravdy, spravodlivosti a zodpovednosti v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 2166," oznámil Borrell.



Okresný súd v Haagu 17. novembra 2022 odsúdil troch jednotlivcov na doživotie za ich úlohu pri zostrelení letu MH17. EÚ zdôrazňuje, že dôkazy predložené v konaní pred holandským okresným súdom a Európskym súdom pre ľudské práva (ESĽP) a tiež pred Radou Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) potvrdzujú, že raketový systém zem-vzduch BUK použitý na zostrelenie letu MH17 bezpochyby patril ozbrojeným silám Ruskej federácie.



"Žiadna ruská dezinformačná operácia nemôže odvrátiť pozornosť od týchto základných faktov, ktoré stanovil súd. EÚ opätovne vyzýva Ruskú federáciu, aby prijala svoju zodpovednosť za túto tragédiu a plne spolupracovala pri výkone spravodlivosti," uviedol Borrell.



Podľa jeho slov EÚ berie na vedomie právne konanie, ktoré začalo Holandsko proti Ruskej federácii na ESĽP, ako aj právne konanie, ktoré začala Austrália a Holandsko pred Radou ICAO, čo sú dôležité kroky k dosiahnutiu pravdy, spravodlivosti a vyvodeniu zodpovednosti.



Let MH17 z Amsterdamu do Kuala Lumpuru zasiahla strela z ruského odpaľovacieho systému BUK-M1 nad územím Doneckej oblasti, kde pôsobili proruskí povstalci. Boeing 777 spoločnosti Malaysia Airlines prevážal na palube 298 ľudí, väčšina z nich letela na dovolenku do Malajzie. Medzi obeťami bolo 196 Holanďanov, 43 Malajzijčanov a 38 Austrálčanov. Okrem nich boli na palube zostreleného lietadla aj občania ďalších 17 štátov a 15 členov posádky.