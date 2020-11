Borrell:Trump prinútil EÚ zamyslieť sa nad obrannou závislosťou od USA

Brusel 3. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) má plnú dôveru v integritu a funkčnosť amerických demokratických inštitúcií so systémom "bŕzd a protiváh", čiže kontrolných mechanizmov a mocenskej rovnováhy a v právny štát. Pre TASR to v utorok uviedol Peter Stano, hovorca šéfa diplomacie EÚ Josepa Borrella. Zároveň dodal, že podľa vysokého predstaviteľa zodpovedného za zahraničnú politiku Únie prístup súčasného amerického prezidenta Donalda Trumpa k Európe prinútil Európsku úniu zamyslieť sa nad obrannou závislosťou od USA.



"Tento prezident nás prinútil zamyslieť sa nad našimi mocenskými nástrojmi- ekonomickými, finančnými a obchodnými -, ktoré sú potrebné na zachovanie našej suverenity. A tiež nás prinútil pouvažovať nad závislosťou nášho obranného priemyslu od Spojených štátov," upozornil Stano na slová šéfa európskej diplomacie.



Stano v mene Borrella zdôraznil, že Európska únia nemá vo zvyku komentovať voľby v partnerských krajinách pred ich konaním, a už vôbec nie kandidátov uchádzajúcich sa o najvyššie funkcie. Podľa jeho slov EÚ však pozorne sledovala predvolebnú kampaň v Spojených štátoch a pripravuje sa na pokračujúce partnerstvá s USA bez ohľadu na to, aká administratíva bude v Bielom dome v nasledujúcom funkčnom období.



Podľa Josepa Borrella mal vyššie zmienený prístup súčasného amerického prezidenta jednu výhodu: konfrontoval Európanov s javom, ktorý francúzsky geopolitológ Pascal Boniface, zakladateľ inštitútu pre medzinárodné a strategické vzťahy (IRIS), označuje ako "strategické námesačníctvo Európy". Trump Európanom ukázal limity takejto "námesačnej" doktríny.



Ako Stano dodal, Borrell tvrdí, že pre EÚ je podstatné, že spolu s USA sa hlásia k rovnakým hodnotám a majú podobné ciele. "Vždy sme boli úspešnejší, keď sme na ich naplnení pracovali spoločne. Pretože spoločne sme silnejší a lepšie vybavení na to, aby sme dokázali čeliť komplexným výzvam dnešného sveta," zdôraznil Stano Borrellov odkaz.



Američania v utorok rozhodujú o tom, či súčasný prezident Donald Trump zostane v Bielom dome ďalšie štyri roky. Trumpovým vyzývateľom je demokratický kandidát Joe Biden, ktorý bol viceprezidentom v ére úradovania prezidenta Baracka Obamu (2009-2017).



Spravodajca TASR Jaromír Novak