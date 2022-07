Borrell:Uvoľnenie vývozu ukrajinského obilia je otázkou života a smrti

Brusel 18. júla (TASR) - Šéf európskej diplomacie Josep Borrell v pondelok v Bruseli vyhlásil, že ruská blokáda ukrajinských prístavov ohrozuje dodávky obilia pre desaťtisíce ľudí, ktorí sú vystavení nebezpečenstvu hladu, a musí sa skončiť. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Najznepokojujúcejší je nedostatok jedla v mnohých krajinách sveta a jedlo tam nie je, lebo Rusko blokuje export ukrajinského obilia," povedal Borrell novinárom po príchode na stretnutie ministrov zahraničných vecí krajín EÚ. "Pre mnohých ľudí je to otázka života a smrti," varoval. Rusko musí podľa jeho slov odblokovať prístavy v Čiernom mori a umožniť vývoz obilia.



Borrell prisľúbil, že európski spojenci urobia, čo je v ich silách, aby Kyjevu pomohli s transportom obilia po súši a cez Dunaj. Dodal však, že ukrajinské prístavy zohrávajú vo vývoze obilia základnú úlohu. Vyjadril tiež nádej, že tento týždeň by sa mohlo v tejto otázke podariť dosiahnuť dohodu s Moskvou. "Životy tisícov až desaťtisícov ľudí závisia od tejto dohody. Nejde preto o diplomatickú hru," zdôraznil.



AFP píše, že ukrajinskí a ruskí vyjednávači sa v stredu stretnú v Istanbule s predstaviteľmi OSN a tureckými diplomatmi s cieľom rokovať o dohode, ktorá by ukončila niekoľkomesačnú blokádu obilia. Borrell dodal, že ak tieto rokovania zlyhajú, Brusel bude naďalej Moskvu viniť z toho, že hrozbu hladu využíva vo vojenskom konflikte ako zbraň.



Prvé priame rozhovory medzi Ruskom a Ukrajinou od marca sa konali minulú stredu v Istanbule a týkali sa úsilia zmierniť celosvetovú potravinovú krízu.



Vojenský vpád Ruska na Ukrajinu vo februári prerušil vývoz obilia z ukrajinských prístavov vrátane Odesy, čo zhoršilo potravinovú krízu vo svete. Kyjev tiež zamínoval prístup k niektorým prístavom, aby ich ochránil pred ruskými útokmi.



Ukrajina je celosvetovo jedným z najväčších vývozcov pšenice, a to najmä do oblastí Blízkeho východu a Afriky, kde sú zásoby potravín mimoriadne ohrozené.