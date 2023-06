Borrell:Veľký úspech Slovinska vo voľbách do BR OSN hovorí sám za seba

Brusel 7. júna (TASR) - Výsledok, ktorým Slovinsko porazilo Bielorusko v utorkovom hlasovaní o nestálom členovi v Bezpečnostnej rade OSN, hovorí sám za seba. V stredu to uviedol šéf zahraničnej politiky EÚ Josep Borrell v súvislosti so zvolením Slovinska na roky 2024-2025. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry STA.



"Je to veľmi dobrý výsledok, ktorý hovorí sám za seba. Znamená to, že medzinárodné spoločenstvo dáva prednosť krajinám, ktoré sú - ako Slovinsko - slobodné a demokratické, pred krajinami, ako je Bielorusko," povedal Borrell.



Borrell verí, že "Slovinsko významne prispeje k práci Bezpečnostnej rady". Predtým na Twitteri zablahoželal Slovinsku a slovinskej ministerke zahraničných vecí Tanji Fajonovej k drvivému víťazstvu. "Teším sa na spoluprácu s vami pri podpore mieru a bezpečnosti na celom svete," napísal.



Slovinsko získalo v prvom kole tajného hlasovania 153 zo 193 hlasov. V Bezpečnostnej rade OSN bude od januára budúceho roka ako nestály člen dva roky zastupovať východoeurópsku skupinu. Bielorusko podporilo 38 štátov.



Za nestálych členov BR OSN na roky 2024-2025 zvolili tiež Guyanu, Sierru Leone, Alžírsko a Južnú Kóreu. Tieto krajiny nemali vo svojich regionálnych skupinách protikandidátov.



Bezpečnostná rada OSN má 15 členov a je jediným orgánom svetovej organizácie, ktorá môže vydávať pre členské krajiny právne záväzné rezolúcie. Stálymi členmi s právom veta sú Británia, Čína, Francúzsko, Rusko a USA.



Päť nestálych členov sa volí každý rok na dvojročné obdobie. V párny rok sú volení jeden člen z Afriky, jeden z Ázie, jeden z Latinskej Ameriky a dvaja zo západnej Európy a ostatných štátov. V nepárny rok sú volení dvaja z Afriky, jeden z Ázie, jeden z Latinskej Ameriky a jeden z východnej Európy.