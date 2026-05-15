< sekcia Zahraničie
Bosacki: Maďarsko odblokuje refundáciu z EÚ pre Poľsko
Prostriedky majú Poľsku kompenzovať časť nákladov za vojenskú techniku dodanú Ukrajine po začiatku ruskej invázie.
Autor TASR
Varšava 15. mája (TASR) - Maďarsko podľa poľských predstaviteľov uistilo poľskú stranu, že uvoľnenie približne dvoch miliárd eur z fondov Európskej únie pre Varšavu za vojenskú pomoc Ukrajine je otázkou týždňov. Vo štvrtok to v rádiu RMF FM uviedol štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marcin Bosacki. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
„Vyhlásenia, ktoré padli zo strany Maďarska sú veľmi optimistické, že to bude otázkou týždňov a nie mesiacov,“ povedal Bosacki o signáloch, ktoré Budapešť vyslala počas pondelkového zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli.
Prostriedky majú Poľsku kompenzovať časť nákladov za vojenskú techniku dodanú Ukrajine po začiatku ruskej invázie. Financovanie pochádza z Európskeho mierového nástroja, ktorý slúži na podporu bezpečnosti a obranných kapacít partnerov EÚ.
Podľa dát zverejnených poľským Úradom vlády v októbri 2025 Poľsko poskytlo Ukrajine 318 tankov, 586 obrnených vozidiel, 137 delostreleckých systémov, 10 stíhačiek či 10 vrtuľníkov v rokoch 2022 až 2024 .
Vyplatenie financií si vyžaduje jednomyseľný súhlas členských štátov EÚ. Predchádzajúca maďarská vláda Viktora Orbána ich uvoľnenie dlhodobo blokovala a peniaze z balíka má získať aj Slovensko.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
„Vyhlásenia, ktoré padli zo strany Maďarska sú veľmi optimistické, že to bude otázkou týždňov a nie mesiacov,“ povedal Bosacki o signáloch, ktoré Budapešť vyslala počas pondelkového zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli.
Prostriedky majú Poľsku kompenzovať časť nákladov za vojenskú techniku dodanú Ukrajine po začiatku ruskej invázie. Financovanie pochádza z Európskeho mierového nástroja, ktorý slúži na podporu bezpečnosti a obranných kapacít partnerov EÚ.
Podľa dát zverejnených poľským Úradom vlády v októbri 2025 Poľsko poskytlo Ukrajine 318 tankov, 586 obrnených vozidiel, 137 delostreleckých systémov, 10 stíhačiek či 10 vrtuľníkov v rokoch 2022 až 2024 .
Vyplatenie financií si vyžaduje jednomyseľný súhlas členských štátov EÚ. Predchádzajúca maďarská vláda Viktora Orbána ich uvoľnenie dlhodobo blokovala a peniaze z balíka má získať aj Slovensko.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)