Bosacki: Ťažko si predstaviť, že by sme Ficovi povolili let do Ruska

Ilustračná snímka vládneho špeciálu. Foto: FOTO TASR - Daniel Stehlík

Autor TASR
Varšava 21. apríla (TASR) - Poľsko analyzuje žiadosť Slovenska o prelet vládneho špeciálu s premiérom Robertom Ficom do Moskvy, ale udelenie súhlasu je otázne. Vyplýva to z vyjadrenia štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí Marcina Bosackého pre televíziu Polsat News. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.

Ťažko si predstaviť, že by sme v prípade tohto konkrétneho podujatia organizovaného silou, ktorá aj teraz, v týchto týždňoch, mesiacoch a dňoch pácha zločiny na civilnom obyvateľstve na Ukrajine, pomáhali pánovi Ficovi dostať sa tam,“ povedal Bosacki. Dodal, že slovenskú žiadosť analyzujú a na rozhodnutie majú ešte tri týždne.

Predseda slovenskej vlády sa plánuje v Moskve 9. mája zúčastniť na oslavách Dňa víťazstva. Fico v sobotu informoval, že povolenie na prelet do ruského hlavného mesta nedostane od Litvy a Lotyšska. Hovorkyňa litovského rezortu diplomacie Kristina Belikova v pondelok popoludní uviedla, že takáto žiadosť zo strany SR neprišla.

Estónsko v nedeľu informovalo, že Ficovi prelet nepovolí. Podľa ministra zahraničných vecí Margusa Tsahknu totiž nesmie nikto využívať vzdušný priestor krajiny na posilňovanie vzťahov s Moskvou v čase, keď Rusko naďalej porušuje medzinárodné pravidlá a vedie agresívnu vojnu proti Ukrajine a ohrozuje bezpečnosť celej Európy.

Slovenský premiér už minulý rok pre nesúhlas pobaltských štátov letel do Moskvy vládnym špeciálom dlhšou južnou trasou cez Maďarsko, Rumunsko a oblasť Čierneho mora. Predošlý rok okrem účasti na oslavách 80. výročia konca druhej svetovej vojny absolvoval v Moskve aj bilaterálne rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a lídrami ďalších krajín.





(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
