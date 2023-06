Bosna a Hercegovina i S. Macedónsko rokujú o repatriácii osôb zo Sýrie

Záhreb 7. júna (TASR) - Severné Macedónsko a Bosna a Hercegovina (BiH) majú rozdielne názory na repatriáciu svojich občanov zo Sýrie a iných oblastí pod kontrolou teroristickej organizácie Islamský štát (IS). Uviedli to v stredu ministri oboch krajín. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry Hina.



Severomacedónsky minister vnútra Oliver Spasovski navštívil hlavné mesto BiH Sarajevo, kde s ministrom bezpečnosti BiH Nenadom Nešičom rokoval o spolupráci policajných orgánov oboch štátov a úspešnom boji proti organizovanému zločinu.



Rokovali aj o repatriácii osôb z táborov v Sýrii, kde čakajú na povolenie vrátiť sa domov. Je medzi nimi veľa žien a detí.



Pre Severné Macedónsko, ktoré má povinnosť repatriovať svojich občanov, čo sa chcú vrátiť, je to výzva, uviedol Spasovski. Dodal, že osobitná pozornosť sa venuje ich resocializácii.



"Máme navrátilcov, ktorí sa zúčastnili na vojnách v Sýrii, Iraku a Afganistane. Proti tým, o ktorých existujú dôkazy (o účasti na terorizme), bolo začaté súdne konanie a niektoré ich rodiny boli vrátené do Severného Macedónska a začala sa ich resocializácia," povedal Spasovski.



Bezpečnostné orgány BiH zaujmú k potenciálnym navrátilcom zo Sýrie oveľa prísnejší postoj, uviedol Nešič.



"Neviem, čo vštepili deťom, ktoré sú v Sýrii, a neviem, či budú predstavovať bezpečnostnú hrozbu pre BiH, naše deti alebo moje deti. Nedovolím im vrátiť sa bez ohľadu na nátlak kohokoľvek, ak sa zistí, že predstavujú bezpečnostnú hrozbu," vyhlásil Nešič.



Dodal, že dodatočné bezpečnostné kontroly sa budú robiť v prípade všetkých osôb, ktoré sa chcú vrátiť do vlasti.