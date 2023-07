Bosna a Hercegovina nevydá expolicajta Mariána K. na Slovensko

Bratislava 12. júla (TASR) - Bosna a Hercegovina nevydá obžalovaného expolicajta Mariána K. na Slovensko. Rozhodli o tom tamojšie orgány s odôvodnením, že na vydanie neboli naplnené všetky zákonné predpoklady. TASR to potvrdili z tlačového oddelenia Ministerstva spravodlivosti (MS) SR. Upozornil na to Denník N.



"Ministerstvo spravodlivosti potvrdzuje, že rozhodnutím ministra spravodlivosti Bosny a Hercegoviny zo 16. júna 2023 sa zamietla žiadosť slovenských justičných orgánov na vydanie menovaného," priblížili z rezortu.



Dôvodom zamietnutia žiadosti je rozhodnutie príslušného súdu Bosny a Hercegoviny, v ktorom sa konštatuje, že neboli naplnené všetky zákonné predpoklady na vydanie menovaného z Bosny a Hercegoviny. "Súd v rámci konania potvrdil, že azylové konanie menovaného bolo začaté pred tým, než štát voči nemu vydal medzinárodný zatykač, a tým nie sú naplnené zákonné požiadavky na jeho vydanie," dodali.



Marián K. čelí na Slovensku obžalobe z korupcie, Špecializovaný trestný súd ho zatiaľ neprávoplatne uznal za vinného zo zločinu prijímania úplatku a obzvlášť závažného zločinu prijímania úplatku v spolupáchateľstve. Uložil mu trest 11 rokov väzenia. Marián K. požiadal v Bosne a Hercegovine o azyl, bol na neho vydaný medzinárodný zatykač.



Termíny odvolacieho konania boli na Najvyššom súde (NS) SR už viackrát zrušené. Najbližšie by sa malo verejné zasadnutie uskutočniť 27. júla.



Podľa obžaloby mal Marián K. prijať úplatok vo výške 25.000 eur od podnikateľa Norberta B. prostredníctvom bývalého šéfa finančnej polície Národnej kriminálnej agentúry Bernarda S. Pomôcť mal za to Štefanovi Ž., príbuznému exministra Petra Žigu. Za vinu sa mu kladie aj prijatie úplatku vo výške 200.000 eur od bývalého riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta M.