Bosna a Hercegovina vyhlásila pre koronavírus stav katastrofy

Sarajevo 17. marca (TASR) - Vláda Bosny a Hercegoviny vyhlásila v utorok celoštátny stav katastrofy v súvislosti so šírením nového koronavírusu, ktorým sa v tejto triapolmiliónovej krajine podľa doterajších zistení nakazilo približne 30 ľudí. Armáda tak bude môcť zriaďovať karanténne tábory, zatiaľ čo sa zdravotnícke úrady obávajú možného "explozívneho" nárastu v počte prípadov, informovala tlačová agentúra AFP.



Chudobná a politicky roztrieštená Bosna a Hercegovina má slabé vybavenie na to, aby mohla zvládnuť zdravotnícku krízu v prípade ďalšieho rozšírenia koronavírusu. "Nachádzame sa na začiatku boja proti hrozbe, ktorú koronavírusová epidémia predstavuje pre naše zdravie a hospodárstvo," povedal pred novinármi bosniansky premiér Zoran Tegeltija.



Vojaci budú podľa neho nasadení pri zriaďovaní táborov blízko hraničných priechodov a letísk, kde má byť na dva týždne izolovaný ktokoľvek, kto vstúpi na územie krajiny. Bosnianske úrady už zatvorili hranice pre cudzincov prichádzajúcich s krajín výrazne zasiahnutých koronavírusovou pandémiou, ako sú Taliansko, Španielsko, Francúzsko či Belgicko. Všetci Bosniaci sa majú po návrate do vlasti izolovať.



"Prijali sme všetky protiepidemické opatrenia, aby sme sa pokúsili zabrániť explózii," povedal pre AFP vedúci jednej z dvoch nemocníc v hlavnom meste Sarajevo, Zlatko Kravič. Ako však dodal, ide o "explozívne ochorenie", ktoré je "veľmi ťažké kontrolovať".