< sekcia Zahraničie
Bosna a Hercegovina vyhostila štyroch Iráncov pre obavy o bezpečnosť
Ministerstvo zahraničných vecí Bosny a Hercegoviny vyhlásilo štyroch Iráncov za nežiadúce osoby na žiadosť Spravodajsko-bezpečnostnej agentúry (OSA).
Autor TASR
Sarajevo 29. novembra (TASR) - Bosna a Hercegovina vyhostila štyroch Iráncov na žiadosť svojej spravodajskej služby, ktorá upozornila na možné bezpečnostné riziká spojené s ich pobytom v krajine. Teherán tvrdí, že ide o nedorozumenie. V nedeľu o tom informovala verejnoprávna televízia BHRT, píše TASR na základe správy agentúry AFP.
Ministerstvo zahraničných vecí Bosny a Hercegoviny vyhlásilo štyroch Iráncov za nežiadúce osoby na žiadosť Spravodajsko-bezpečnostnej agentúry (OSA).
Ministerstvo ani OSA na žiadosti o vyjadrenie nereagovali. Podľa BHRT tajná služba upozornila ministerstvo na „iránske spravodajské aktivity, ktoré by mohli poškodiť bezpečnosť Bosny, jej medzinárodné postavenie a rozvojové ciele“.
Rozhodnutie údajne prijali minulý týždeň a štyria Iránci opustili krajinu 25. novembra.
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v reakcii na vyhostenie, ktoré sa údajne týkalo troch ľudí s diplomatickým statusom, obvinil Spojené štáty z vytvárania napätej atmosféry vo viacerých krajinách. „Každý deň sa objaví nové tvrdenie z inej krajiny o zatknutí alebo vyhostení diplomatov či údajnom kybernetickom útoku,“ citovala ho iránska štátna tlačová agentúra IRNA.
Arákčí uviedol, že existuje „projekt a plán na vytvorenie skresleného obrazu o Iráne“ a že aktuálny prípad je jeho súčasťou. „Sme v kontakte s bosnianskou vládou, aby sme vyriešili vzniknuté nedorozumenie,“ dodal.
Irán bol počas vojny v Bosne a Hercegovine v rokoch 1992 až 1995 spojencom tamojšej prevažne moslimskej vlády. Vzťahy medzi krajinami odvtedy ochladli a ich spolupráca sa v súčasnosti obmedzuje najmä na kultúrne a vedecké inštitúcie.
Ministerstvo zahraničných vecí Bosny a Hercegoviny vyhlásilo štyroch Iráncov za nežiadúce osoby na žiadosť Spravodajsko-bezpečnostnej agentúry (OSA).
Ministerstvo ani OSA na žiadosti o vyjadrenie nereagovali. Podľa BHRT tajná služba upozornila ministerstvo na „iránske spravodajské aktivity, ktoré by mohli poškodiť bezpečnosť Bosny, jej medzinárodné postavenie a rozvojové ciele“.
Rozhodnutie údajne prijali minulý týždeň a štyria Iránci opustili krajinu 25. novembra.
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v reakcii na vyhostenie, ktoré sa údajne týkalo troch ľudí s diplomatickým statusom, obvinil Spojené štáty z vytvárania napätej atmosféry vo viacerých krajinách. „Každý deň sa objaví nové tvrdenie z inej krajiny o zatknutí alebo vyhostení diplomatov či údajnom kybernetickom útoku,“ citovala ho iránska štátna tlačová agentúra IRNA.
Arákčí uviedol, že existuje „projekt a plán na vytvorenie skresleného obrazu o Iráne“ a že aktuálny prípad je jeho súčasťou. „Sme v kontakte s bosnianskou vládou, aby sme vyriešili vzniknuté nedorozumenie,“ dodal.
Irán bol počas vojny v Bosne a Hercegovine v rokoch 1992 až 1995 spojencom tamojšej prevažne moslimskej vlády. Vzťahy medzi krajinami odvtedy ochladli a ich spolupráca sa v súčasnosti obmedzuje najmä na kultúrne a vedecké inštitúcie.