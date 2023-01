Bývalého veliteľa v Bosne odsúdili za zločiny proti civilistom

Sarajevo 20. januára (TASR) — Na 15 rokov väzenia odsúdili vo štvrtok bývalého bosnianskosrbského vojenského veliteľa Bobana Indjiča za zločiny proti civilistom počas bosnianskej občianskej vojny v rokoch 1992 - 1995, informuje TASR na základe správy agentúry AP.



Súd Bosny a Hercegoviny dospel k záveru, že sa Indjič podieľal na incidente v roku 1993, keď v bosnianskej obci Štrpci ležiacej neďaleko srbských hraníc bolo 20 nesrbských civilistov vytiahnutých z vlaku. Neskôr ich mučili a zavraždili. Telá obetí potom hodili do rieky Drina.



Vo verdikte sa uvádza, že Indjič bol súčasťou skupiny bosnianskosrbských vojakov a príslušníkov polovojenskej jednotky, ktorá vlak prepadla. Odvlečení civilisti cestovali zo srbského hlavného mesta Belehrad do čiernohorského prímorského letoviska Bar.



Indjič bol v tom čase veliteľom zásahového oddielu brigády bosnianskosrbskej armády, operujúceho na východe Bosny, spresňuje AP.



V októbri minulého roka odsúdil súd sedem bývalých členov tohto oddielu na dovedna 91 rokov väzenia za ich podiel na tomto zločine.



V Srbsku v súčasnosti prebieha separátny súdny proces týkajúci sa tejto masakry s ďalším člennom tohto oddielu, ako aj troma bývalými členmi neslávne známej bosnianskosrbskej polovojenskej jednotky Pomstitelia (Osvetnici). Vynesenie rozsudku v tomto procese je naplánované na 7. februára.



Vojnu v Bosne rozpútal rozpad Juhoslávie. Táto krajina následne vyhlásila nezávislosť napriek odporu Srbov, ktorí tvorili zhruba jednu tretinu jej etnicky a nábožensky rôznorodého obyvateľstva.



Bosnianski Srbi, vyzbrojovaní a podporovaní susedným Srbskom, za necelé dva mesiace obsadili 60 percent územia Bosny a dopustili sa zločinov voči svojim bosnianskym a chorvátskym krajanom. Do konca vojny zahynulo približne 100.000 ľudí a ďalšie dva milióny — viac než polovica populácie krajiny — boli vyhnané zo svojich domovov.