Exgenerála Krstiča odsúdeného za genocídu v Bosne znovu obžalovali
Bosnianska prokuratúra tvrdí, že Krstič je zodpovedný za zabitie najmenej 44 civilistov v septembri 1992 členmi motorizovanej brigády, ktorej v tom čase velil.
Autor TASR
Sarajevo 29. decembra (TASR) - Bývalého bosnianskosrbského generála Radislava Krstiča, odsúdeného trestným tribunálom v Haagu za genocídu Moslimov v bosnianskej Srebrenici v roku 1995, v pondelok obžalovali z ďalšieho vojnového zločinu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry HINA.
Bosnianska prokuratúra tvrdí, že Krstič je zodpovedný za zabitie najmenej 44 civilistov v septembri 1992 členmi motorizovanej brigády, ktorej v tom čase velil. Obeťami boli údajne obyvatelia dediny Novoseoci v blízkosti mesta Sokolac vo veku 14 až 77 rokov, ktorí boli unesení a následne popravení. Ich majetky vojaci vykradli alebo spálili. Telá vyhodili na neďalekú skládku, exhumované boli až po vojne.
Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu (ICTY) poslal v roku 2004 generála Krstiča na 35 rokov do väzenia za napomáhanie a navádzanie na genocídu v súvislosti s masakrom 8000 Moslimov v bosnianskej Srebrenici v roku 1995. Svoj trest si odpykáva v Poľsku.
Krstič bol počas vojny povýšený na generála a stal sa veliteľom vojenskej jednotky Drina pod vrchným veliteľom armády Ratkom Mladičom. Krstičove jednotky boli priamo zapojené do obsadenia Srebrenice a masového zabíjania tamojších obyvateľov.
