Na filmový festival v Sarajeve neočakávane zavítal írsky spevák Bono

Na archívnej snímke záber z vystúpenia kultovej írskej rockovej kapely U2 13. novembra. Foto: TASR/AP

Sarajevo 16. augusta (TASR) - Spevák írskej rockovej skupiny U2 Bono (Paul Hewson) v nedeľu nečakane navštívil Sarajevský filmový festival (SFF) v Bosne a Hercegovine.Prezentoval tam digitálne zreštaurovanú verziu filmu The Million Dollar Hotel nemeckého režiséra Wima Wendersa z roku 2000, na ktorého scenári sa hudobník podieľal.Publiku, ktoré zaplnilo Národné divadlo, kde sa podujatie koná, 61-ročný Bono podľa týždenníka Variety povedal: "Vzťah tejto írskej superhviezdy k bosnianskemu hlavnému mestu sa datuje do prvej polovice 90. rokov.Skupinu U2 vtedy skontaktoval istý americký aktivista s požiadavkou, aby upútala pozornosť sveta na situáciu obyvateľov Bosny, kde v roku 1992 vypukla občianska vojna.Následne, počas svetového turné Zoo TV Tour (február 1992-december 1993), skupina prostredníctvom satelitu vysielala naživo na koncertoch spravodajské vstupy zo Sarajeva, ktoré prežívalo štvorročné obliehanie.Bono v roku 2000 navštívil SFF, kde uviedol zmienený film, ktorý na medzinárodnom filmovom festivale Berlinale vyniesol Wendersovi Strieborného medveďa." vyhlásil.Frontman U2 si počas slávnostného podujatia pripomenul i amerického hudobného producenta Hala Willnera, ktorý sa podieľal na soundtracku k zmienenému filmu a vlani na jar vo veku 64 rokov podľahol koronavírusovému ochoreniu COVID-19.Skupina U2 v roku 1995 vzdala poctu obyvateľom Sarajeva piesňou Miss Sarajevo, ktorú v spolupráci s talianskym tenoristom Lucianom Pavarottim nahrala pod pseudonymom Passengers.Írske kvarteto v roku 1997 v rámci svojho svetového turné PopMart Tour (apríl 1997-marec 1998) odohralo koncert na sarajevskom olympijskom štadióne Koševo.V poradí 27. ročník Sarajevského filmového festivalu, ktorý sa začal v piatok, potrvá do 20. augusta. SFF je najväčším podujatím svojho druhu v juhovýchodnej Európe a jedným z najväčších filmových festivalov na starom svetadiele.