Bosna: Na pochode v Sarajeve žiadali koniec vojny na Ukrajine

Sarajevo 9. mája (TASR) - Niekoľko stoviek ľudí pochodovalo v pondelok v bosnianskom hlavnom meste Sarajevo, ktoré bolo počas občianskej vojny v 90. rokoch obliehané, a požadovalo od Ruska ukončenie vojny na Ukrajine. Informovala o tom agentúra AFP.



Bosnianska medzietnická vojna si vyžiadala približne 100.000 obetí, z ktorých viac než 11.000 zomrelo počas obliehania Sarajeva srbskými jednotkami.



Organizátorom pochodu bola asociácia bosnianskych vojnových obetí a ich rodín, píše AFP. "Zastavte masakru v Mariupole," bolo vidieť napísané po bosniansky i v anglickom jazyku na obrovskom transparente. Nápis sa vzťahoval na strategické ukrajinské prístavné mesto Mariupol, obliehané a zničené ruskými jednotkami.



"Zastavte vojnu okamžite! Sarajevo 1992 – 1995, Mariupol 2022 – ?" bolo napísané na ďalšom transparente.



Pochod sa konal v čase vojenských pochodov a zhromaždení v Rusku pri príležitosti porážky nacistického Nemecka v druhej svetovej vojne, pripomína AFP.



Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok obvinil Západ a Ukrajinu z konfliktu a tisíckam vojakov na Červenom námestí v Moskve povedal, že Rusko čelí "absolútne neprijateľnej hrozbe".



"My, matky, ktoré vieme, čo to znamená, keď vám niekto zabije syna alebo znásilní dcéru... žiadame svet, aby ukončil to, čo sa deje na Ukrajine, " povedala Munira Subašičová, účastníčka pochodu v Sarajeve a predsedníčka asociácie Srebrenické matky.



"Pozrite sa na Mariupol. Jeho obliehanie pripomína obliehanie Sarajeva a ďalších (bosnianskych) miest," povedala reportérom Alija Hodžičová, ktorej 17-ročná dcéra zahynula v Sarajeve v roku 1993.



"Ale (Rusi) prehrajú, pretože sú tí, ktorí útočia. Ten, kto sa bráni, vždy vyhrá," dodala.