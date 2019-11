Bosna: Občania, ktorí bojovali po boku IS v Sýrii,sa môžu vrátiť domov

Sarajevo 11. novembra (TASR) - Bosna prijme späť svojich obyvateľov, ktorých zadržali za ich boj na strane džihádistickej organizácie Islamský štát (IS).



Bosniansky minister pre bezpečnosť Dragan Mektič podľa tlačovej agentúry AP v pondelok vyhlásil, že v sýrskych táboroch sa stále nachádza približne 260 bosnianskych obyvateľov vrátane zhruba 100 mužov a 160 žien a detí. Minister dodal, že krajina prijme späť iba potvrdených bosnianskych obyvateľov.



Bosna zaviedla pre svojich občanov, ktorí bojujú v zahraničných konfliktoch alebo verbujú iných, tresty odňatia slobody do desať rokov.



Mektič tvrdí, že bývalí bojovníci a jedno trojročné dieťa sa mali vrátiť do vlasti už v októbri, ale ich príchod sa odložil vzhľadom na obnovenie bojov v Sýrii.



Turecko v pondelok deportovalo amerického občana; tamojšia vláda začala novú iniciatívu zameranú na posielanie zadržaných zahraničných bojovníkov do ich materských krajín.