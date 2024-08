PRESTRELKA V CENTRE DEDINY: Muž odpálil granát a spustil paľbu

Sarajevo 20. augusta (TASR) - Bosnianska polícia v pondelok v srbskej časti krajiny zastrelila muža, ktorý sa zabarikádoval v opustenom dome odkiaľ strieľal a hodil ručný granát. O incidente v utorok informovali miestne médiá. TASR informáciu prevzala z agentúry DPA a televízií RTRS a RTV BN.



Prestrelka sa udiala v pondelok v dedine Zovi Do, ktorá sa nachádza približne 50 kilometrov od mesta Mostar na juhu krajiny. Podľa pôvodných informácii bol muž migrant. Miestna polícia to však nepotvrdila a čaká na výsledky vyšetrovania.



Srbsko-jazyčná televízia RTV BN uviedla, že incidentu predchádzal konflikt s miestnymi obyvateľmi, ktorí muža obvinili z krádeže ovce. Muž následne podľa svedkov v obci odpálil ručný granát. Miestni preto zalarmovali políciu, ktorá plánovala muža zatknúť. Ten sa však zabarikádoval v opustenom dome, ktorý odmietal opustiť.



Polícia zverejnila zábery z miesta činu, na ktorých príslušníci polície muža v angličtine opakovane vyzvali, aby sa vzdal. Ten im odpovedal, že "majú vypadnúť".



Konflikt vyústil až do prestrelky, po ktorej na miesto dorazili policajné posily a obkľúčili dom. Polícii sa muža podarilo zastreliť a žiadny z jej príslušníkov neutrpel zranenia.