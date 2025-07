Bosna si pripomína 30. výročie genocídy mužov a chlapcov zo Srebrenice

Sarajevo 11. júla (TASR) - Ľudia v Bosne a Hercegovine si v piatok pripomínajú 30. výročie genocídy v Srebrenici, pri ktorej bolo zabitých približne 8000 moslimských mužov a chlapcov, informovala agentúra DPA, píše TASR.



Počas pietnej spomienky v obci Potočari boli do hrobov uložené ostatky ďalších siedmich identifikovaných obetí, spresnila agentúra AFP. Medzi nimi boli aj ostatky Sejdaliju Aliča. Na pohreb prišla aj jeho vnučka Anela Aličová, ktorej otec bol tiež zabitý pri masakre a pochovali ho dávnejšie.



Medzi siedmimi obeťami, ktoré boli v piatok pochované pod bielymi náhrobnými kameňmi v pamätnom centre po spoločnej modlitbe, bol 19-ročný muž a 67-ročná žena. Odborníci uviedli, že ostatky väčšiny obetí sú neúplné a v niektorých prípadoch pozostávajú iba z jednej či dvoch kostí.



Vojna v Bosne, ktorá sa odohrala v rokoch 1992 - 1995 medzi chorvátskou, moslimskou a srbskou komunitou, si vyžiadala približne 100.000 ľudských životov. Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu (ICTY) uznal Ratka Mladiča (83) a bývalého vodcu bosnianskych Srbov Radovana Karadžiča (80) za vinných z vojnových zločinov a genocídy a odsúdil ich na doživotie.



Mladič a Karadžič sú stále vo väzení, ale srbskí lídri v Bosne i susednom Srbsku rozsah tragédie v Srebrenici podľa AFP často bagatelizujú alebo dokonca popierajú - napriek nezvratným dôkazom o tom, čo sa stalo.



Valné zhromaždenie OSN v máji 2024 schválilo návrh na ustanovenie medzinárodného dňa na pamiatku obetí genocídy v Srebrenici z roku 1995. Proti hlasovali napríklad Srbsko, Čína, Rusko a Maďarsko.



Na podujatí v Potočari sa v piatok predsedníčka združenia Matky Srebrenice Munira Subašičová poďakovala všetkým, ktorí hlasovali za rezolúciu o Srebrenici v OSN. „Tým, ktorí tak neurobili, odkazujem, že by mali ďalej žiť v tme,“ vyhlásila. V publiku boli aj bývalý nemecký prezident Joachim Gauck a predseda Európskej rady António Costa.



Srbský prezident Aleksandar Vučič v piatok v mene občanov Srbska vyjadril sústrasť rodinám obetí zo Srebrenice a označil tamojší masaker za „hrozný zločin“. „Nemôžeme zmeniť minulosť, ale musíme zmeniť budúcnosť,“ napísal Vučič v statuse na sieti X.



Väčšina obetí z približne 8000 obetí genocídy bola prenasledovaná a popravená, keď sa pokúšali utiecť zo Srebrenice cez lesy. Ich telá bosnianski Srbi nahádzali do narýchlo vykopaných masových hrobov a neskôr exhumovali bagrami a pochovali na iných pohrebiskách, aby skryli dôkazy o spáchanom zločine.