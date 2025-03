Bosniansky súd pozastavil novú legislatívu v Republike srbskej

Sarajevo 7. marca (TASR) - Bosniansky ústavný súd pozastavil v piatok platnosť novej legislatívy, ktorá mala na území bosnianskej Republiky srbskej (RS) zakázať pôsobnosť celoštátnej polície i justičných orgánov. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.



Predmetné štyri zákony, ktoré na území RS zakázali pôsobnosť polície, tajnej služby SIPA, najvyššieho súdu i prokuratúry Bosny a Hercegoviny (BaH), podpísal v stredu líder bosnianskych Srbov Milorad Dodik. Legislatíva mala nadobudnúť účinnosť v piatok, pričom Dodik v tento deň vyzval etnických Srbov v krajine pracujúcich v predmetných zložkách BaH, aby dali výpoveď a prišli pracovať do RS. Garantoval im zachovanie postov, hodností i platov, prípadne ich zvýšenie.



Bosniansky ústavný súd v piatok oznámil, že účinnosť legislatívy dočasne pozastavuje až do definitívneho verdiktu. Európska únia aj americké veľvyslanectvo v Sarajeve legislatívu už predtým odsúdili a minister zahraničných vecí BaH Elmedin Konakovič zákony označil za "učebnicový štátny prevrat".



Dodik predmetnými zákonmi reagoval na minulotýždňové rozhodnutie sarajevského súdu, ktorý ho na rok do poslal do väzenia a uložil mu šesťročný zákaz vykonávať politickú činnosť za nerešpektovanie rozhodnutí vysokého predstaviteľa OSN pre BaH Christiana Schmidta. Tento verdikt zatiaľ nie je právoplatný.



Dodik vo štvrtok tiež oznámil, že nebude rešpektovať predvolanie prokuratúry, ktorá ho vyšetruje pre údajné skutky namierené proti ústavnosti. Najnovší vývoj udalostí tak eskaluje napätie v tejto etnicky rozdelenej krajine.



Pamätné centrum v Srebrenici, kde je pochovaná väčšina z 8000 obetí, ktoré tam v júli 1995 zavraždili sily RS, v reakcii oznámilo, že vzhľadom na neistú situáciu zostane až "do odvolania" zatvorené. "Takéto rozhodnutie bolo prijaté z dôvodu neschopnosti zabezpečiť primerané bezpečnostné záruky pre našich zamestnancov, spolupracovníkov, hostí aj návštevníkov," uvádza sa na webstránke centra nachádzajúceho sa na území Republiky srbskej.



Bosna a Hercegovina je federálny štát. Okrem RS so srbskou väčšinou ho tvorí aj Federácia Bosny a Hercegoviny, v ktorej dominujú Bosniaci (Moslimovia) a Chorváti. Tieto dve entity boli vytvorené na základe Daytonskej mierovej dohody, ktorá ukončila vojnu v rokoch 1992 - 1995. Na jej plnenie dozerá vysoký predstaviteľ vymenovaný medzinárodným spoločenstvom. Jeho legitimitu bosnianski Srbi neuznávajú.