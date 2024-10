TÍNEDŽER ZABIL POLICAJTA: V Bosne vyšetrujú ľudí z islamskej školy

Sarajevo 29. októbra (TASR) - Prokuratúra v Bosne a Hercegovine v utorok oznámila, že vyšetruje účasť "radikálnych náboženských skupín" na vražde policajta. Tamojšie médiá už uviedli, že podozrivý je napojený na islamskú školu, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Len 14-ročný tínedžer minulý týždeň dobodal na smrť policajta na policajnej stanici v mestečku Bosanska Krupa, zhruba 300 kilometrov severovýchodne od hlavného mesta Sarajevo.



Útočník bol študentom strednej školy, ktorý sa podľa miestnych médií zúčastňoval na neoficiálnej výuke Koránu. Tú v spomínanom meste prevádzkujú príslušníci islamistického hnutia. pri zatýkaní útočník zranil aj ďalšieho policajta, píše AFP.



Tínedžer bol vzatý do väzby predbežne na 30 dní a prípad prevzala prokurátorka z úseku boja proti terorizmu. Cez víkend zadržali v meste Bosanska Krupa i v neďalekom meste Bihač dovedna osem ľudí v súvislosti s ich možným napojením na útok.



Troch medzičasom prepustili na slobodu. Prokuratúra v prípade piatich osôb požiadala sudcu o ich umiestnenie do domáceho väzenia pre podozrenia z "priamych väzieb na maloletého, ktorý vykonal teroristický čin, a na jeho indoktrináciu".



Prokuratúra spresnila, že vyšetruje "radikálne a neinštitucionalizované náboženské zoskupenia podozrivé zo spojitosti s teroristickým činom".



Prokurátorka Merima Mesanovičová spresnila, že skutok bol kvalifikovaný ako teroristický čin, pretože jeho motívom bol útok na policajnú stanicu s cieľom zastrašiť obyvateľstvo.



Polícia v súvislosti s prípadom oznámila, že zhabala zbrane, muníciu, telefóny, počítače, pevné disky, peniaze i dokumenty s textami v arabčine. Podľa miestnych médií sú všetci zadržaní žiakmi alebo učiteľmi z islamskej školy v Bosanskej Krupe.



Približne polovicu z 3,5 milióna obyvateľov Bosny tvoria moslimovia, zvyšok populácie sa hlási k pravoslávnym kresťanom alebo katolíkom, pripomína AFP.



Kým prevažná väčšina moslimov praktizuje umiernenú formu islamu, niektorí veriaci sú nasledovateľmi radikálnych islamistických hnutí.



V období rokov 2012 až 2016 odišlo do Sýrie a Iraku 250 až 300 Bosniakov, aby sa tam pripojili k džihádistickej organizácii Islamský štát, uvádzajú bosnianske úrady. Približne 20 percent z odídených tvorili deti.