Bosna vydala medzinárodný zatykač na lídra Republiky srbskej M. Dodika

Sarajevo 27. novembra (TASR) - Súd v Bosne a Hercegovine (BaH) vo štvrtok vydal medzinárodný zatykač na lídra bosnianskeho štátneho útvaru Republika srbská (RS) Milorada Dodika, ktorý je obvinený z porušenia ústavy a v súčasnosti je na návšteve Izraela. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



Medzinárodný zatykač súd vydal aj na predsedu parlamentu Republiky srbskej Nenada Stevandiča. Vo vyhlásení zverejnenom vo štvrtok súd potvrdil, že žiadosť bola Interpolu predložená v stredu, píše agentúra HINA.



„Dôvodom tejto žiadosti je ich konanie, ktorým sa s využitím svojich vysokých funkcií v Republike srbskej vyhli zákonom predpísaným postupom hraničnej kontroly a opustili krajinu,“ uviedol súd vo vyhlásení.



Podľa súdu je „záležitosť teraz v právomoci Interpolu“. Dodika minulý mesiac odsúdili na rok väzenia a šesťročný zákaz politickej činnosti za nerešpektovanie rozhodnutí vysokého predstaviteľa OSN pre BaH Christiana Schmidta. Bosnianski Srbi Schmidtovu legitimitu neuznávajú.



Pohraničná stráž Bosny a Hercegoviny začala v utorok vyšetrovať zákonnosť odchodu Dodika do susedného Srbska napriek zatykaču za údajné porušenie ústavy. Dodik v pondelok vycestoval do Belehradu na spomienkové podujatie pri príležitosti výročia bombardovania srbského hlavného mesta letectvom NATO, ktoré v roku 1999 ukončilo vojnu v Kosove. Na podujatí sa zúčastnil spoločne so srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom.



Dodik podľa Reuters potom odcestoval do Izraela, kde sa vo štvrtok v Jeruzaleme zúčastní na konferencii o antisemitizme. Líder RS tvrdí, že obvinenia proti nemu sú politicky motivované.



Stevandič sa nachádza v Bosne, kam sa vrátil minulý týždeň zo Srbska, kde bol na návšteve, a to napriek zákazu vycestovania z krajiny.