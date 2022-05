Bosna napriek sporom o reforme volebného zákona vypísala termín volieb

Sarajevo 4. mája (TASR) - Bosna usporiada prezidentské a parlamentné voľby 2. októbra, oznámila v stredu volebná komisia. Voľby sa budú konať napriek tomu, že predstavitelia súperiacich etník sa nedokázali dohodnúť na volebnej reforme a tamojšia vláda stále nezabezpečila prostriedky potrebné na hlasovanie. TASR správu prevzala z agentúr APA a Reuters.



Voliči si budú vyberať predstaviteľov trojčlenného chorvátskeho, srbského a bosnianskeho (moslimského) predsedníctva krajiny, poslancov dolnej komory celoštátneho parlamentu, regionálnych lídrov, uviedla vo vyhlásení ústredná volebná komisia (CIK). Voliči budú rozhodovať aj o zložení národných zhromaždení v moslimsko-chorvátskej Federácii Bosny a Hercegoviny, v Republike srbskej (RS) i v neutrálnom dištrikte Brčko, dodáva agentúra APA.



Ak sa voľby uskutočnia, bude to už druhýkrát, čo sa bude hlasovať podľa volebných pravidiel, ktoré nezahŕňajú zmeny, o ktoré sa usilujú chorvátski nacionalisti. Tí chcú posilniť svoje zastúpenie v národných inštitúciách, pripomína Reuters.



Zo zákona vyplýva, že prostriedky potrebné na zorganizovanie volieb sa teraz musia zabezpečiť najneskôr do dvoch týždňov, uviedla komisia.



Centrálna vláda Bosny - tzv. Rada ministrov - však stále neprijala rozpočet na rok 2022, v ktorom by mali byť vyčlenené prostriedky na financovanie volieb. Volebná komisia uviedla, že ide o nelegálne marenie procesu.



Bosna prechádza najhoršou politickou krízou od ukončenia občianskej vojny v polovici 90. rokov, konštatuje Reuters. Bosnianski Srbi bojkotujú štátne inštitúcie v rámci ich dlhoročného úsilia o odtrhnutie a Chorváti varujú pred politickými dôsledkami v prípade, že sa hlasovanie bude konať na základe aktuálne platného volebného zákona.