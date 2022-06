Zahraniční diplomati kritizujú Mostar za ulice pomenované po ustašovco

Záhreb 29. júna (TASR) – Zahraniční diplomati v Bosne a Hercegovine vyzvali úrady v meste Mostar, aby premenovali päť ulíc, ktoré nesú mená pronacistických ustašovských vodcoch. Skutočnosť, že názvy týchto ulíc existujú ešte štvrťstoročie po skončení bosnianskej vojny a takmer 80 rokov po porážke nacizmu a fašizmu, nie sú dobrou vizitkou tohto mesta, uviedli zahraniční diplomati v liste, z ktorého cituje agentúra HINA.



Chorvátske úrady v Mostare na konci bosnianskej vojny (1992 - 1995) zmenili názvy 72 ulíc a námestí, pričom päť ulíc pomenovali po ustašovských politických a vojenských predstaviteľoch.



Zahraniční diplomati uviedli, že navrhnúť zmeny názvov týchto ulíc by malo navrhnúť celé zastupiteľstvo Mostaru, aby sa prekonali etnické a ideologické rozdiely. Zároveň by to poslúžilo ako príklad aj pre zvyšok krajiny. Medzinárodné spoločenstvo je pripravené podporiť Bosnu v tomto úsilí, uvádza sa v liste.



Dokument podpísali veľvyslanec USA Michael Murphy, vyslanec EÚ Johann Sattler, vysoký predstaviteľ Christian Schmidt, veľvyslanec Británie Matt Field a veľvyslankyňa Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) Kathleen Kavalecová.