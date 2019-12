V Bosne zatvoria utečenecký tábor pri hraniciach s Chorvátskom

Sarajevo 6. decembra (TASR) - Bosnianske úrady sa rozhodli zatvoriť provizórny utečenecký tábor ležiaci pri meste Bihač neďaleko hraníc s Chorvátskom, v ktorom aktuálne žijú napriek mrazivému počasiu stovky migrantov. Informovala o tom v piatok agentúra AP.



Bosniansky minister pre bezpečnosť Dragan Mektič v piatok oznámil, že stanový tábor Vučjak zatvoria začiatkom budúceho týždňa a migrantov z neho presunú do táborov v iných častiach krajiny.



Proti táboru Vučjak, v ktorom nie je tečúca voda, elektrina ani poriadne toalety, sa opakovane zasadzovali medzinárodné humanitárne organizácie. Poukazovali tiež na to, že tábor leží na niekdajšej skládke odpadu a tiež neďaleko oblasti, v ktorej bolo počas občianskej vojny mínové pole.



Za okamžité zatvorenie tábora sa vyslovila aj komisárka Rady Európy (RE) pre ľudské práva Dunja Mijatovičová. "Životné podmienky stoviek ľudí v provizórnom tábore Vučjak sú hanebné," povedala Mijatovičová po tom, čo v utorok zmienený tábor navštívila. "Po prvé, tento tábor nemali vôbec ani otvárať," dodala.



Mijatovičová v piatok na tlačovej konferencia v Sarajeve uviedla, že je nevyhnutné, aby boli migranti z tábora presunutí na iné miesto, kde im bude ponúknuté "slušné bývanie". "Mnohí z (týchto) ľudí nemajú adekvátne oblečenie či obuv... Je neľudské a neprijateľné držať ľudí v takýchto podmienkach," povedala.



Bosnianske úrady zápasia s tým, ako vyriešiť problém s ubytovaním tisícok migrantov pochádzajúcich z Blízkeho východu, Afriky či Ázie, ktorí do Bosny prichádzajú prechodom cez Srbsko alebo Čiernu Horu. Väčšina z migrantov sa sústreďuje v oblastiach na severozápade Bosny, neďaleko hraníc s Chorvátskom, ktoré je členskou krajinou EÚ.