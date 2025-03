Bosnianska pohraničná stráž začala vyšetrovať Dodikovu cestu do Srbska

Sarajevo 25. marca (TASR) - Pohraničná stráž Bosny a Hercegoviny začala v utorok vyšetrovať legalitu cesty lídra bosnianskych Srbov Milorada Dodika do susedného Srbska napriek zatykaču vydanému za porušenie ústavy. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



"Prijímame potrebné opatrenia na zistenie okolností a spôsobu, akým prezident Republiky srbskej Milorad Dodik prekročil hranice medzi Bosnou a Hercegovinou (BaH) a Srbskou republikou," uviedla polícia.



Dodik v pondelok cestoval do Belehradu na ceremóniu pri príležitosti výročia bombardovania srbského hlavného mesta letectvom NATO, ktoré v roku 1999 ukončilo vojnu v Kosove. Na udalosti sa zúčastnil spoločne so srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom.



Dodika minulý mesiac odsúdili na rok do väzenia a šesťročný zákaz politickej činnosti za nerešpektovanie rozhodnutí vysokého predstaviteľa OSN pre BaH Christiana Schmidta. Bosnianski Srbi Schmidtovu legitimitu neuznávajú.



V reakcii na rozsudok Dodik podpísal zákony, ktorými obmedzil právomoci federálnej polície a súdnictva na území Republiky srbskej, ktorá je jednou z dvoch teritoriálnych entít tvoriacich Bosnu a Hercegovinu. Platnosť zákonov neskôr zrušil ústavný súd.



Bosna a Hercegovina vydala na Dodika 19. marca zatykač. Líder bosnianskych Srbov vyzval políciu, aby ho ignorovala.