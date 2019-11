Bosnianske predsedníctvo vybralo za nového premiéra Zorana Tegeltiju

Sarajevo 19. novembra (TASR) - Multietnické predsedníctvo Bosny a Hercegoviny vybralo v utorok Zorana Tegeltiju ako kandidáta, ktorý by mal viesť novú vládu. Po viac ako roku od konania volieb sa tak skončila politická patová situácia v tejto balkánskej krajine, uviedla agentúra AP.



Trojčlenné predsedníctvo vybralo bosnianskosrbského politika Tegeltiju do čela Rady ministrov, čo je de facto bosnianska vláda. Jeho kandidatúru musí ešte potvrdiť bosniansky parlament. Päťdesiatosemročný ekonóm je bývalým ministrom financií Srbmi spravovanej časti Bosny.



Zostavovanie vlády bolo zablokované od volieb v októbri 2018 kvôli nezhodám o úroveň spolupráce so Severoatlantickou alianciou. Bosnianski Srbi sú prevažne proruskí a proti NATO, pokým Bosniaci, ktorí sú zväčša moslimovia, a Chorváti chcú so západnou alianciou užšie vzťahy.



Bosnianske médiá informovali, že členovia predsedníctva dosiahli kompromis, čo sa týka dokumentu o spolupráci s NATO. Vo vyhlásení predsedníctva sa píše, že dokument doručia do sídla NATO deň po schválení Tegeltiju do funkcie. Ďalšie podrobnosti nie sú známe.



Bosnianskosrbská opozícia kritizovala srbského člena bosnianskeho predsedníctva Milorada Dodika s tým, že dohoda povedie k členstvu v NATO. Dodikovi spojenci to popreli.



Šefik Džaferovič, bosniacky člen predsedníctva, uviedol, že nie sú "ani víťazi ani porazení". "Víťazmi sú občania Bosny," dodal.