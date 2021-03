Bosnianske úrady do azylových stredísk presunuli 115 migrantov

Sarajevo 5. marca (TASR) - Bosnianske úrady v piatok oznámili, že do azylových stredísk presunuli 115 migrantov, ktorí na severozápade krajiny čakali na príležitosť dostať sa do susedného Chorvátska. Takmer polovicu z nich tvorili deti. Informovala o tom agentúra AP.



Policajti v ôsmich opustených domoch na severozápade Bosny našli 115 ľudí z 34 rodín vrátane 53 detí, uviedla vo vyhlásení cudzinecká služba bosnianskeho ministerstva bezpečnosti. Migrantov premiestnili do tábora pre zraniteľné skupiny obyvateľstva.



V Bosne často uviaznu tisíce ľudí, ktorí utekajú pred vojnou a chudobou a snažia sa dostať do bohatých európskych krajín, píše AP. Väčšinou sa zhromažďujú na severozápade krajiny v nádeji, že sa im podarí nelegálne prekročiť hranice do susedného Chorvátska, ktoré je členskou krajinou Európskej únie.



Chorvátske úrady v piatok informovali, že jeden migrant zomrel a ďalší dvaja utrpeli zranenia pri výbuchu mín - pozostatkov z vojny v rokoch 1991-95. Podľa štátnej televízie HRT k výbuchu došlo vo štvrtok v lese na západe Chorvátska.



Táto oblasť bola po vojne do veľkej miery odmínovaná, ale niektoré zalesnené oblasti zostávajú nebezpečné, uviedla HRT. Dodala, že zranení migranti boli hospitalizovaní.



Bosna sa stále spamätávala z ničivej vojny v 90. rokoch a zápasí s prílivom ľudí z Blízkeho východu, Ázie a Afriky, pripomína AP. EÚ túto balkánsku krajinu vyzvala, aby vynaložila viac úsilia pri riešení migračnej krízy.