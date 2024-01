Bosnianskeho exministra obvinili v prípade vraždy vojnových zajatcov

Sarajevo 19. januára (TASR) – Bývalého veliteľa bosnianskych síl a exministra obrany Selma Cikotiča obvinili z podielu na spáchaní vojnových zločinov v súvislosti so zavraždením skupiny chorvátskych zajatcov z roku 1993. Vyplýva to z vyjadrenia súdu v Sarajeve, informuje v piatok TASR podľa správy agentúry AFP.



Selmo Cikotič je jedným z mnohých bývalých vojenských veliteľov a účastníkov bojov súdených za zločiny spáchané počas občianskej vojny v Bosne v rokoch 1992 až 1995. Ozbrojený konflikt si vyžiadal približne 100.000 obetí, uvádza AFP.



Vo vyhlásení sarajevského súdu sa uvádza, že Cikotiča vo štvrtok obvinili z toho, že "v rámci svojich kompetencií neurobil všetko pre to, aby predmetným zločinom zabránil".



Obvinenie spája Cikotiča s vraždou 23 až 26 etnických Chorvátov, ku ktorej došlo v júli roku 1993 neďaleko mesta Bugojno ležiaceho v strednej časti Bosny. Cikotič tom čase velil niekoľkým brigádam tvoreným najmä bosnianskymi moslimami.



Podľa súdnych dokumentov boli chorvátski zajatci najskôr podrobení mučeniu a potom popravení príslušníkmi vojenskej polície. Cikotič je obvinený aj z toho, že umožnil využívanie týchto zajatcov na nútené práce.



Po službe v juhoslovanskej a následne bosnianskej armáde zastával Cikotič množstvo vysokých úradov, napríklad pôsobil ako vojenský atašé na veľvyslanectve Bosny vo Washingtone. V rokoch 2007 až 2012 bol bosnianskym ministrom obrany, od roku 2020 do januára 2023 zase ministrom bezpečnosti.



Vlani v decembri bol Selmo Cikotič (59) odsúdený na tri roky väzenia za zneužívanie moci za účasť na podvodných praktikách súvisiacich s predajom zbraní.