Bosnianskeho hudobníka Gorana Bregoviča nevpustili do Moldavska

Záhreb 22. augusta (TASR) - Bosnianskemu hudobníkovi Goranovi Bregovičovi počas uplynulého víkendu zamietli vstup do Moldavska, hoci už pristál na letisku v Kišiňove. Uviedli to organizátori gitarového festivalu, ktorý sa koná v tejto východoeurópskej krajine.



Podľa zdroja blízkeho moldavskej vláde je Bregovič (73) od vlaňajška na zozname nežiaducich osôb pre svoje proruské názory. Bregovič pricestoval do Moldavska v sobotu a spolu s jeho skupinou mu bol odopretý vstup, informuje TASR podľa tlačovej agentúry Hina.



V marci 2015 usporiadal koncert na Kryme - krátko po anexii tohto ukrajinského polostrova Ruskom. Ukrajina jeho rozhodnutie skritizovala ako prejav podpory Moskve.



Bregovič sa však ku konfliktu na Ukrajine od jeho vypuknutia vo februári 2022 vyjadruje len zriedkavo. V máji pre taliansky denník Corriere della Sera povedal, že mu je ľúto všetkých zabitých vojakov a civilistov, a to na strane ukrajinskej aj ruskej.



Bregovič sa nechal počuť, že je "veľmi sklamaný", že on a členovia jeho skupiny "neboli vpustení do Moldavska bez akéhokoľvek oficiálneho vysvetlenia".



Podľa moldavskej pohraničnej polície organizátori festivalu boli o zákaze informovaní a zákaz platí od roku 2022. Bol prijatý v rámci bezpečnostných opatrení, o ktorých sa rozhodlo v spolupráci so spravodajskými službami a medzinárodnými partnermi.