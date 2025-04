Bosnianski Srbi označili nemeckú štátnu tajomníčku za nežiaducu osobu

Sarajevo 5. apríla (TASR) - Vláda bosnianskej Republiky srbskej (RS) v piatok označila za nežiaducu osobu nemeckú štátnu tajomníčku pre EÚ Annu Lührmannovú. Má zákaz cestovať na územie tejto entity. Rozhodnutie RS je odvetou za plány Nemecka a Rakúska zakázať bosnianskosrbskému prezidentovi Miloradovi Dodikovi a dvom ďalším politikom vstup na svoje územie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Lührmannová pre recipročné opatrenie údajne odišla zo srbskej entity a zrušila plánované stretnutie s lídrami opozičných strán v Banji Luke, hlavnom meste Republiky srbskej. Vo štvrtok sa v Sarajeve stretla so šéfkou rakúskej diplomacie Beate Meinlovou-Reisingerovou, ktorá potom oznámila rakúsko-nemecký zákaz voči Dodikovi.



„Vláda RS vyhlasuje Annu Lührmannovú za personu non grata v Republike srbskej a nariaďuje ministerstvu vnútra, aby túto osobu po vstupe vyprevadilo (z územia),“ uvádza sa vo vyhlásení, ktoré citovala agentúra HINA.



K rozhodnutiu sa vyjadril aj samotný Dodik, ktorý na sieti X použil hanlivé výrazy a nemeckú štátnu tajomníčku okrem iného označil za „hlupáka“.



Vodcu bosnianskych Srbov minulý mesiac v Bosne odsúdili na rok väzenia a šesťročný zákaz politickej činnosti za nerešpektovanie rozhodnutí vysokého predstaviteľa OSN pre BaH Christiana Schmidta. Ten dohliada na dodržiavanie Daytonskej mierovej dohody, ktorá v 90. rokoch ukončila vojnu v Bosne. Bosnianski Srbi Schmidtovu legitimitu neuznávajú.



Na Dodika vydala bosnianska justícia 18. marca domáci zatykač. Ani to však Dodikovi nezabránilo v tom, aby 24. marca odcestoval do Srbska a následne aj do Izraela, kde sa s viacerými ďalšími krajne pravicovo orientovanými európskymi lídrami zúčastnil na konferencii o antisemitizme organizovanej izraelskou vládou. Následne odcestoval do Moskvy, odkiaľ sa podľa vlastných vyjadrení vrátil domov tento týždeň. Bosna po nelegálnom vycestovaní z krajiny vydala na Dodika medzinárodný zatykač.